Polacy oszaleli na punkcie tego dźwięku. Tak zaczynała się nowa era

Legendarny numer i charakterystyczny dźwięk

Uruchomienie numeru 0 20 21 22 było przełomem, ponieważ nie wymagało podpisywania żadnych umów ani montowania dodatkowych gniazdek. Do połączenia z siecią wykorzystywano istniejące miedziane kable telefoniczne. Każdy, kto posiadał komputer i odpowiedni modem, mógł uzyskać dostęp do globalnych zasobów.

W tamtych czasach użytkownicy musieli wybierać między rozmową telefoniczną a przeglądaniem sieci. Podczas nawiązywania połączenia z głośnika modemu dobiegały charakterystyczne paski i trzaski. Cisza oznaczała, że urządzenie połączyło się z infrastrukturą operatora i można było rozpocząć pracę.

Ceny za korzystanie z nowej usługi zależały od lokalizacji. W miastach z sieciami metropolitalnymi opłata wynosiła 16 groszy za 3 minuty. W pozostałych miejscowościach stawki były wyższe i wynosiły 64 grosze za minutę w dzień oraz 30 groszy w nocy.

Szybkość sieci w 1996 roku

Pierwsza sieć internetowa opierała się na infrastrukturze POLPAK-T. Punkty wymiany ruchu znajdowały się w 14 miastach Polski, a sieć szkieletowa działała z zawrotną prędkością 2 Mb/s. Początkowo, wyjście na świat miało przepustowość zaledwie 64 kb/s, jednak jeszcze w 1996 roku wzrosło do 2 Mb/s. Maksymalna prędkość modemu użytkownika wynosiła wtedy 28 kb/s.

W 1996 roku zawartość Internetu różniła się od dzisiejszej. Polacy mogli korzystać z poczty elektronicznej, stron informacyjnych, czatów IRC oraz systemów FTP i Archie. Wtedy działał już także sklep Amazon, który handlował głównie książkami. W tamtym okresie powstała też oficjalna strona internetowa tpsa.pl.

Przeciążone linie i tysiące modemów

Zainteresowanie usługą przerosło oczekiwania inżynierów. W 1996 roku sieć startowała z liczbą 800 modemów analogowych po stronie operatora. Pod koniec 1998 roku było ich już ponad 6 tysięcy, a rok później liczba ta wzrosła do 18 tysięcy.