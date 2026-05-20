Wiadomości

Polacy oszaleli na punkcie tego dźwięku. Tak zaczynała się nowa era

Mija dokładnie 30 lat od momentu, który na zawsze zmienił Polskę. Pod koniec maja 1996 roku Telekomunikacja Polska uruchomiła usługę dostępu do sieci dla każdego obywatela. To wydarzenie zapoczątkowało cyfrową rewolucję w polskich domach.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:18
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polacy oszaleli na punkcie tego dźwięku. Tak zaczynała się nowa era
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Legendarny numer i charakterystyczny dźwięk

Uruchomienie numeru 0 20 21 22 było przełomem, ponieważ nie wymagało podpisywania żadnych umów ani montowania dodatkowych gniazdek. Do połączenia z siecią wykorzystywano istniejące miedziane kable telefoniczne. Każdy, kto posiadał komputer i odpowiedni modem, mógł uzyskać dostęp do globalnych zasobów.

Dalsza część tekstu pod wideo

W tamtych czasach użytkownicy musieli wybierać między rozmową telefoniczną a przeglądaniem sieci. Podczas nawiązywania połączenia z głośnika modemu dobiegały charakterystyczne paski i trzaski. Cisza oznaczała, że urządzenie połączyło się z infrastrukturą operatora i można było rozpocząć pracę.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71-90N6 14.5" IPS 165Hz Ultra 9-285H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71-90N6 14.5" IPS 165Hz Ultra 9-285H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Home
-500 zł
8799 zł - najniższa cena
Kup teraz 8299 zł
Laptop ASUS ROG Strix G16 G615LH-U7161W 16" IPS 165Hz Ultra 7-255HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix G16 G615LH-U7161W 16" IPS 165Hz Ultra 7-255HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
7399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7399.99 zł
Laptop DELL Pro 14 PC14255 14" IPS R5-220 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop DELL Pro 14 PC14255 14" IPS R5-220 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
-300.99 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4249 zł
Advertisement

Ceny za korzystanie z nowej usługi zależały od lokalizacji. W miastach z sieciami metropolitalnymi opłata wynosiła 16 groszy za 3 minuty. W pozostałych miejscowościach stawki były wyższe i wynosiły 64 grosze za minutę w dzień oraz 30 groszy w nocy.

Polacy oszaleli na punkcie tego dźwięku. Tak zaczynała się nowa era

Szybkość sieci w 1996 roku

Pierwsza sieć internetowa opierała się na infrastrukturze POLPAK-T. Punkty wymiany ruchu znajdowały się w 14 miastach Polski, a sieć szkieletowa działała z zawrotną prędkością 2 Mb/s. Początkowo, wyjście na świat miało przepustowość zaledwie 64 kb/s, jednak jeszcze w 1996 roku wzrosło do 2 Mb/s. Maksymalna prędkość modemu użytkownika wynosiła wtedy 28 kb/s.

W 1996 roku zawartość Internetu różniła się od dzisiejszej. Polacy mogli korzystać z poczty elektronicznej, stron informacyjnych, czatów IRC oraz systemów FTP i Archie. Wtedy działał już także sklep Amazon, który handlował głównie książkami. W tamtym okresie powstała też oficjalna strona internetowa tpsa.pl.

Polacy oszaleli na punkcie tego dźwięku. Tak zaczynała się nowa era

Przeciążone linie i tysiące modemów

Zainteresowanie usługą przerosło oczekiwania inżynierów. W 1996 roku sieć startowała z liczbą 800 modemów analogowych po stronie operatora. Pod koniec 1998 roku było ich już ponad 6 tysięcy, a rok później liczba ta wzrosła do 18 tysięcy.

Tak szybki rozwój nie nadążał za potrzebami rynku. W godzinach szczytu, które przypadały między 22:00 a północą, linie były całkowicie przeciążone. W tym czasie zaledwie kilka procent prób połączeń kończyło się sukcesem. Co ciekawe, numer 0 20 21 22 działa do dzisiaj i wciąż korzystają z niego pojedynczy klienci.

Polacy oszaleli na punkcie tego dźwięku. Tak zaczynała się nowa era
Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
modem orange Telekomunikacja Polska internet w polsce historia IT Internet wdzwaniany 0202122
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange