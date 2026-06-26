Klęska Elona Muska. Jest biedny jak mysz kościelna

W mijającym tygodniu głośno zrobiło się o liście Bloomberg Billionaires Index. To ranking najbogatszych ludzi świata. Obecnie przewodzi mu Elon Musk, którego majątek wyceniany jest na niespełna 940 mld dolarów. Dla porównania kolejny w rejestrze Larry Page, współtwórca Google, ma portfel wyceniany na niespełna 300 mld dolarów. Przepaść. A jednak media, analitycy i wszelkiej maści komentatorzy pochylają się nad losem biednego Elona. Bo był pierwszym w historii bilionerem. A teraz wrócił do poziomu "zwyklaka"…

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Majątek Muska to głównie udziały w dwóch firmach

Na majątek Elona Muska składają się przede wszystkim udziały w dwóch firmach: Tesli i SpaceX. Facet może mieć luksusowe domy, odrzutowce i wyspy, ale ich wartość blednie w zestawieniu z udziałami w przywołanych korporacjach. Wartość majątku jest zatem zmienna, bo zależy od ceny akcji obu podmiotów: jeśli kurs rośnie, Musk się cieszy, gdy spada, cieszy się mniej. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce bywa różnie i niższą cenę też można odpowiednio wykorzystać.

Debiut SpaceX przyniósł nam pierwszego bilionera

Pochodzący z RPA Amerykanin od lat był na liście najbogatszych ludzi świata za sprawą udziałów w Tesli. Jednak to giełdowy debiut SpaceX sprawił, że Musk odskoczył reszcie stawki. Krótko przed IPO pisałem, że to wydarzenie rozpala wyobraźnię analityków oraz inwestorów i może przejść do historii. Z przynajmniej kilku powodów, a jednym z nich jest wycena biznesu. Na początku czerwca mowa była o ponad 1,7 bln dolarów. Należy dodać, że dotyczyła spółki, której przychody w 2025 roku wyniosły około 18,7 mld dolarów. Firma zanotowała też niemal 5 mld dolarów straty.

Na optymistycznych prognozach się nie skończyło. Debiut był bardzo udany: z początkowej ceny 135 dolarów za akcję udało się dojść w okolice ponad 220 dolarów. SpaceX znalazł się w wąskim gronie spółek o kapitalizacji powyżej 2 bln dolarów. Grupa wczesnych inwestorów mogła skakać z radości. A w niej pierwsze skrzypce grał Musk-bilioner.

Spadki kursu są naturalne na giełdzie

Z akcjami bywa jednak tak, że jednym razem drożeją, a innym tanieją. Akurat pod tym względem SpaceX nie jest wyjątkiem. Po kilku dniach euforii przyszły spadki. Obecnie ich cena wynosi około 150 dolarów. Powód? Jest ich kilka: jedni postanowili zainkasować zysk, drudzy zaczęli grać na spadki, jeszcze inni wsłuchali się w doniesienia z firmy. I z rynku. W samej korporacji narracja raczej się nie zmienia: będzie inwestować gigantyczne środki, co w przyszłości ma zaowocować rewolucją. W kilku branżach.

Gorzej dzieje się na szerszym rynku. Coraz częściej przywołuje się sytuację z przełomu wieków i tzw. bańkę dotcomową, której pęknięcie wstrząsnęło rynkami. Pojawiają pytania, czy szał na tzw. sztuczną inteligencję jest podobnym zjawiskiem. A jeśli jest, to kiedy runą wysokie wyceny firm, które urosły na entuzjazmie związanym z SI. I kiedy (jeśli w ogóle) uda się odzyskać gigantyczne środki zainwestowane w ten biznes. SpaceX ta dyskusja też dotyczy, bo firma jest zaangażowana w rozwój SI. Ale nawet gdyby nie była, to zapewne odczułaby pogorszenie giełdowych nastrojów.

SpaceX, czyli biznes, jakiego nie było

W takich okolicznościach przyrody pojawiają się już głosy w stylu "ha, wiedziałem, że to wydmuszka. Tylko czekać, aż biznes padnie". Ale jest też grupa, która widzi to całkiem inaczej: "SpaceX dopiero odpali i przyniesie kokosy". Która opinia jest prawdziwa? Zapewne nikt tego nie wie. Bo kosmiczna firma Elona Muska ma swoje słabe i mocne strony, ale najważniejsze w jej przypadku jest to, że trudno ją z czymś porównać. To podmiot działający nie tylko w sferze wspomnianej już SI, ale też telekomunikacji, transportu, technologii kosmicznych. I w branży militarnej, co często jest pomijane, a wydaje się niezwykle istotne.

Jeśli nawet część pomysłów okaże się chybiona, to inne mogą zapewnić firmie stałe, ogromne źródło przychodów. Wydaje się mało prawdopodobne, by ten biznes nagle wyparował z naszej rzeczywistości. Jasne, coś może go zastąpić. Ale co i kiedy? To nie jest przypadek Google, które powstało w garażu. Obecna kapitalizacja zapewne jest przesadzona, ale wpisuje się w rynkowe realia – po prostu taki mamy teraz klimat. Za kilka lat może być inny. Ba, radykalna zmiana może nastąpić w przeciągu kilku kwartałów czy miesięcy.

Nie ma co płakać nad Muskiem