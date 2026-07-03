Samsung znowu podniesie ceny. Będzie aż o 20% drożej
Wygląda na to, że technologiczni giganci jeszcze się nie nachapali. Wszyscy chcą zarobić jak najwięcej na obecnym szaleństwie na sztuczną inteligencję.
Ceny pamięci DRAM nie zamierzają wracać do normalności. Samsung ma negocjować z klientami kolejne podwyżki, tym razem sięgające nawet 20% w trzecim kwartale 2026 roku. To zła wiadomość nie tylko dla producentów serwerów, ale też dla rynku konsumenckiego.
Chiny też dostosowały ceny do poziomu firm z USA i Korei
Warto przypomnieć, że byłaby to już trzecia znacząca podwyżka w ostatnim czasie dla Koreańczyków. W pierwszym kwartale 2026 roku stawki za kości DRAM miały wzrosnąć u Samsunga aż o 90% względem końcówki 2025 roku, a w drugim kwartale dorzucono kolejne 50-60%.
Szczególnie bolesne mogą być podwyżki pamięci LPDDR, czyli modułów wykorzystywanych m.in. w smartfonach, laptopach, tabletach i serwerach AI. Ich dostępność jest coraz większym problemem, bo producenci przesuwają część mocy produkcyjnych w stronę HBM, czyli bardziej dochodowych układów dla akceleratorów sztucznej inteligencji.
SK hynix ma znajdować się w nieco stabilniejszej sytuacji, ponieważ większa część ich biznesu opiera się na długoterminowych kontraktach związanych ze wspomnianym HBM. Samsung nadal jest mocniej wystawiony na bardziej zmienny rynek klasycznych pamięci, gdzie ceny potrafią szybciej reagować na niedobory i presję ze strony klientów.
Dla kupujących oznacza to jedno - najbliższe miesiące nie przyniosą ulgi. Nawet ogromne inwestycje w nowe fabryki i linie produkcyjne nie rozwiążą problemu od ręki, bo takie projekty są rozpisane na lata. Producenci będą więc przerzucać rosnące koszty dalej, a to brzmi jak zapowiedź jeszcze droższych podzespołów komputerowych, smartfonów, PC i serwerów.