Netflix powraca z hitowym serialem. Już sam zwiastun nieźle intryguje

Haller powraca na ekrany już po raz czwarty

Krótka przypominajka, dla tych, którzy być może nie orientują się w temacie: "Prawnik z Lincolna" to serialowa adaptacja cyklu powieści Michalea Connelly'ego, którego głównym bohaterem jest prawnik Mickey Haller. Prawnik z Los Angeles jest rozchwytywany, ale nie ma się co dziwić - słynie z tego, że zrobi wszystko, aby wygrać. A sprawy, nawet te najtrudniejsze, prowadzi ze swojego kultowego lincolna.

Netflix dokładnie rok temu, poinformował fanów, że serial będzie miał 4. sezon. Informacje nie tylko się potwierdziły, ale właśnie ujawniono datę premiery. Przygotujcie się na luty 2026 roku. Trzeba przyznać, że zwiastun, jaki Netflix zamieścił w sieci zapowiada naprawdę pełną napięcia historię.

"Prawnik z Lincolna 4" - najtrudniejsza sprawa w historii

Seria czwarta oparta została na szóstym tomie cyklu książkowego Michaela Connelly'ego "Prawo niewinności". Nietrudno się zatem domyślić, że przed Mickey'em Hallerem najtrudniejsza sprawa - musi on tym razem bronić samego siebie. Wszystko to zgodnie z zapowiedzią ostatnich scen trzeciego sezonu, w których główny bohater zostaje wrobiony w morderstwo. Nic zatem dziwnego, że teraz fabuła skupi się na udowodnieniu jego niewinności i odnalezieniu prawdziwego zabójcy.