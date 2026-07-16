AMD Ryzen 7 7700X3D debiutuje. Jest wolniej, ale za to... drożej

Sytuacja na rynku podzespołów komputerowych jest od miesięcy nieciekawa. Szaleństwo na sztuczną inteligencję oraz globalna sytuacja ekonomiczna spowodowały, że wielu osób po prostu nie stać na najnowszy i najwydajniejszy sprzęt. To właśnie dlatego producenci odświeżają starsze serie, a wśród nich znalazło się AMD oraz rodzina Ryzen 7000.

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Na rynku dostępne są już tańsze i wydajniejsze CPU

AMD Ryzen 7 7700X3D to 8-rdzeniowa i 16-wątkowa jednostka skierowana do graczy, pracująca z taktowaniem do 4,5 GHz przy TDP 120 W. Całość opiera się na znane już architekturze Zen4 oraz korzysta z gniazda AMD AM5. Największą zaletą jest aż 96 MB szybkiej pamięci 3D V-Cache.

Na papierze wygląda to nieźle, a w praktyce? Nowy procesor jest średnio o 3-7% wolniejszy niż AMD Ryzen 7 7800X3D oraz o około 2-3% wydajniejszy niż Ryzen 5 7600X3D. Oczywiście mówimy tutaj o grach, bo to układ skierowany do graczy. Sytuacja w programach wygląda mniej kolorowo, bo tutaj Czerwoni zbierają porządne bęcki od niemal każdego układu Intela.