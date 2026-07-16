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AMD Ryzen 7 7700X3D debiutuje. Jest wolniej, ale za to... drożej

Trudno powiedzieć co Amerykanom chodziło po głowie. Ich najnowszy procesor miał być tańszą alternatywą dla graczy, a wyszło zupełnie odwrotnie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:37
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AMD Ryzen 7 7700X3D debiutuje. Jest wolniej, ale za to... drożej
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Sytuacja na rynku podzespołów komputerowych jest od miesięcy nieciekawa. Szaleństwo na sztuczną inteligencję oraz globalna sytuacja ekonomiczna spowodowały, że wielu osób po prostu nie stać na najnowszy i najwydajniejszy sprzęt. To właśnie dlatego producenci odświeżają starsze serie, a wśród nich znalazło się AMD oraz rodzina Ryzen 7000.

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Na rynku dostępne są już tańsze i wydajniejsze CPU

AMD Ryzen 7 7700X3D to 8-rdzeniowa i 16-wątkowa jednostka skierowana do graczy, pracująca z taktowaniem do 4,5 GHz przy TDP 120 W. Całość opiera się na znane już architekturze Zen4 oraz korzysta z gniazda AMD AM5. Największą zaletą jest aż 96 MB szybkiej pamięci 3D V-Cache.

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Na papierze wygląda to nieźle, a w praktyce? Nowy procesor jest średnio o 3-7% wolniejszy niż AMD Ryzen 7 7800X3D oraz o około 2-3% wydajniejszy niż Ryzen 5 7600X3D. Oczywiście mówimy tutaj o grach, bo to układ skierowany do graczy. Sytuacja w programach wygląda mniej kolorowo, bo tutaj Czerwoni zbierają porządne bęcki od niemal każdego układu Intela.

AMD Ryzen 7 7700X3D debiutuje. Jest wolniej, ale za to... drożej

Niestety, największym problemem jest sugerowana cena. AMD Ryzen 7 7700X3D wyceniono na 329 dolarów, a w Polsce mowa o 1499 złotych. To całkowicie przekreśla sens zakupu, gdy bez problemu i promocji model Ryzen 7 7800X3D można kupić za 1229/1399 (Tray/BOX) złotych. Nie pozostaje nic innego jak czekać na korektę cen.

AMD Ryzen 7 7800X3D
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telepolis
amd procesor CPU 3D V-Cache AMD Zen4 AM5 AMD Ryzen 7 7700X3D
Źródła zdjęć: TechPowerUP
Źródła tekstu: Oprac. własne