Oprogramowanie

Androidy OnePlus i Realme do lamusa. Zostanie tylko Oppo

To się musiało tak skończyć. OxygenOS i Realme UI, czyli mobilne systemy OnePlus i Realme stworzone na bazie Androida, przestaną istnieć. Zamiast nich w telefonach tych marek zobaczymy soft znany z urządzeń Oppo. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:21
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Androidy OnePlus i Realme do lamusa. Zostanie tylko Oppo
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To koniec pewnej epoki na rynku smartfonów. Trzy popularne marki należące do technologicznego giganta BBK Electronics – Oppo, OnePlus oraz Realme – przez długi czas udawały oddzielne, konkurujące firmy, kusząc własnym portfolio sprzętów i oddzielnym oprogramowaniem. To się jednak kończy.

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Jak wynika z najnowszych doniesień portalu Smartprix, Oppo rozpoczęło kolejny etap restrukturyzacji swoich struktur. Już wcześniej producent przejął większą kontrolę nad OnePlusem, później firma Realme została włączona do Oppo jako submarka, a teraz padło na oprogramowanie. OxygenOS oraz Realme UI odchodzą do historii na rzecz jednego, wspólnego dla wszystkich urządzeń systemu ColorOS.

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Dla użytkowników zmiana nie będzie bardzo bolesna – nie ma co ukrywać, że OxygenOS, Realme UI i ColorOS mają wspólny rdzeń i są do siebie bardzo podobne. Jeżeli nawet zauważymy w nich drobne kosmetyczne różnice, to ich wygląd i filozofia działania były niemal identyczne. Mimo fundamentalnych podobieństw na pewnym etapie były rozwijane oddzielnie, dzięki czemu fani każdej z marek mogli się cieszyć specyficznymi dodatkami, np. animacjami interfejsu, funkcjami AI czy trybami w aparacie. Najwyraźniej jednak generowało to zbyt duże koszta dla Oppo, stąd decyzja o przyjęciu jednego standardu – ColorOS.

Co ciekawe, nie zawsze tak było. OxygenOS przez długi czas zachowywał całkowitą niezależność i dopiero w 2021 roku baza kodu oprogramowania została zintegrowana z ColorOS. Równocześnie OnePlus podjął jeszcze bardziej radykalną decyzję na swoim rodzimym rynku – HydrogenOS, chiński odpowiednik OxygenOS, został całkowicie zastąpiony przez ColorOS.

Wierni fani OnePlusa do dzisiaj z rozrzewnieniem wspominają prostotę dawnego OxygenOS, bliską idei czystego Androida, a także szybkość działania systemu i brak śmiecioapek.

Potwierdza się koniec OnePlusa w Europie

Komentując te doniesienia o oprogramowaniu, Smartprix przypomina o innych, niepokojących ruchach wokół tych marek. Powołując się na swoje źródło, portal potwierdza, że OnePlus ma się od teraz skupić wyłącznie na swoich dwóch największych rynkach, czyli Indiach i Chinach, co oznacza wygaszanie działalności na terenie Europy

Z kolei Realme całkowicie wycofa się z Chin, za to bardziej rozwinie działalność na rynkach międzynarodowych. Te informacje współgrają z przeciekami, według których Oppo będzie międzynarodową marką premium, Realme stanie się dostawcą średniaków i budżetowców, a OnePlus pozostanie dla nas już tylko odległym wspomnieniem...

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telepolis
oneplus Oppo OxygenOS Realme ColorOS Realme UI
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Smartprix