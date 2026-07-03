Androidy OnePlus i Realme do lamusa. Zostanie tylko Oppo

To koniec pewnej epoki na rynku smartfonów. Trzy popularne marki należące do technologicznego giganta BBK Electronics – Oppo, OnePlus oraz Realme – przez długi czas udawały oddzielne, konkurujące firmy, kusząc własnym portfolio sprzętów i oddzielnym oprogramowaniem. To się jednak kończy.

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Jak wynika z najnowszych doniesień portalu Smartprix, Oppo rozpoczęło kolejny etap restrukturyzacji swoich struktur. Już wcześniej producent przejął większą kontrolę nad OnePlusem, później firma Realme została włączona do Oppo jako submarka, a teraz padło na oprogramowanie. OxygenOS oraz Realme UI odchodzą do historii na rzecz jednego, wspólnego dla wszystkich urządzeń systemu ColorOS.

Dla użytkowników zmiana nie będzie bardzo bolesna – nie ma co ukrywać, że OxygenOS, Realme UI i ColorOS mają wspólny rdzeń i są do siebie bardzo podobne. Jeżeli nawet zauważymy w nich drobne kosmetyczne różnice, to ich wygląd i filozofia działania były niemal identyczne. Mimo fundamentalnych podobieństw na pewnym etapie były rozwijane oddzielnie, dzięki czemu fani każdej z marek mogli się cieszyć specyficznymi dodatkami, np. animacjami interfejsu, funkcjami AI czy trybami w aparacie. Najwyraźniej jednak generowało to zbyt duże koszta dla Oppo, stąd decyzja o przyjęciu jednego standardu – ColorOS.

Co ciekawe, nie zawsze tak było. OxygenOS przez długi czas zachowywał całkowitą niezależność i dopiero w 2021 roku baza kodu oprogramowania została zintegrowana z ColorOS. Równocześnie OnePlus podjął jeszcze bardziej radykalną decyzję na swoim rodzimym rynku – HydrogenOS, chiński odpowiednik OxygenOS, został całkowicie zastąpiony przez ColorOS.

Wierni fani OnePlusa do dzisiaj z rozrzewnieniem wspominają prostotę dawnego OxygenOS, bliską idei czystego Androida, a także szybkość działania systemu i brak śmiecioapek.

Potwierdza się koniec OnePlusa w Europie

Komentując te doniesienia o oprogramowaniu, Smartprix przypomina o innych, niepokojących ruchach wokół tych marek. Powołując się na swoje źródło, portal potwierdza, że OnePlus ma się od teraz skupić wyłącznie na swoich dwóch największych rynkach, czyli Indiach i Chinach, co oznacza wygaszanie działalności na terenie Europy.