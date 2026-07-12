Facebook wprowadza mózg w stan autopilota. Unia wytacza działa

Komisja Europejska ogłosiła, że koncern Meta naruszył unijny akt o usługach cyfrowych stosując uzależniające interfejsy platform Instagram oraz Facebook.

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Prowadzone przez urzędników dochodzenie dotyczy przede wszystkim takich funkcji jak nieskończone przewijanie ekranu, automatyczne odtwarzanie materiałów wideo, powiadomienia push oraz wysoce spersonalizowane systemy rekomendacji treści.

Komisja Europejska punktuje serwisy Meta

Według unijnych komisarzy amerykański gigant nie oszacował w należyty sposób ryzyka, jakie te rozwiązania niosą dla fizycznego i psychicznego zdrowia użytkowników, w tym osób nieletnich oraz podatnych na zagrożenia dorosłych. W oficjalnym komunikacie wskazano, że algorytmy podsuwające spersonalizowane treści w połączeniu z funkcją autoplay napędzają potrzebę ciągłego przeglądania sieci i wprowadzają ludzki mózg w stan autopilota, co bezpośrednio wywołuje niezdrowe nawyki i kompulsywne korzystanie z aplikacji.

Bruksela zarzuca firmie Marka Zuckerberga ignorowanie dostępnych danych dotyczących czasu, jaki młodzież spędza na Instagramie i Facebooku w godzinach nocnych. Wskazano również, że optymalizacja formatów takich jak relacje oraz rolki została zaprojektowana w sposób prowadzący do nadmiernego przywiązania do ekranu.

Według oceny urzędników obecne mechanizmy kontroli czasu, nawet te włączane nastolatkom automatycznie, są zbyt łatwe do pominięcia i nie dają realnych rezultatów w ograniczaniu korzystania z platform. Krytyce poddano także systemy kontroli rodzicielskiej, które zdaniem unijnych ekspertów wymagają od opiekunów zbyt dużej wiedzy technicznej oraz nakładu czasu, przez co stają się nieskuteczne. Za niewystarczające uznano też działania edukacyjne i sekcje pomocy psychologicznej ukryte w osobnych centrach bezpieczeństwa.

Meta musi to zmienić albo będzie kara

Komisja Europejska oczekuje od koncernu Meta zmian w architekturze obu serwisów społecznościowych. Proponowane modyfikacje obejmują między innymi domyślne wyłączenie automatycznego odtwarzania wideo oraz nieskończonego scrollowania, a także wprowadzenie skutecznych, blokujących ekran przerw. Dodatkowo systemy rekomendacji powinny zostać przebudowane tak, aby przestały być nastawione wyłącznie na maksymalne angażowanie uwagi odbiorcy.