Ten gamingowy monitor pod 1440p tylko dziś może być Twój za 899 zł

Ta konkretna obejmuje monitor TCL 27G64. Jest to 27-calowa jednostka z matrycą HVA o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Charakteryzuje się ona wyższym kontrastem i kątami widzenia od klasycznych matryc VA, czy IPS, a przy okazji ma niezły czas reakcji pikseli. To jednak nie wszystko. Kwestie kontrastu poprawia także fakt, że mamy tu podświetlenie miniLED ze 180 niezależnymi strefami.

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TCL 27G64 monitor dla graczy

Oczywiście ważne są także kolory. Tu producent chwali się 95% pokrycia palety P3, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jasność ekranu wynosi natomiast 600 nitów, więc nawet w jasny dzień nie będzie to stanowiło wyzwania dla czytelności zawartych na nim treści.

Oczywiście ważna jest także ilość klatek na sekundę, które potrafi on wyświetlić. Tych może być do 180, a monitor wspiera technologie synchronizacji FreeSync Premium i G-Sync, więc dostosowuje się to odświeżania komputera.