Sprzęt

Ten gamingowy monitor pod 1440p tylko dziś może być Twój za 899 zł

Czasy, w których monitor miał po prostu wyświetlać obraz, już dawno minęły. Dziś gracze oczekują wysokiej jakości obrazu i to pod każdym względem. Ta jednak zwykle sporo kosztuje. Na szczęście mamy promocje. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:09
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Telepolis.pl
Ten gamingowy monitor pod 1440p tylko dziś może być Twój za 899 zł
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Ta konkretna obejmuje monitor TCL 27G64. Jest to 27-calowa jednostka z matrycą HVA o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Charakteryzuje się ona wyższym kontrastem i kątami widzenia od klasycznych matryc VA, czy IPS, a przy okazji ma niezły czas reakcji pikseli. To jednak nie wszystko. Kwestie kontrastu poprawia także fakt, że mamy tu podświetlenie miniLED ze 180 niezależnymi strefami. 

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TCL 27G64

TCL 27G64 monitor dla graczy

Oczywiście ważne są także kolory. Tu producent chwali się 95% pokrycia palety P3, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jasność ekranu wynosi natomiast 600 nitów, więc nawet w jasny dzień nie będzie to stanowiło wyzwania dla czytelności zawartych na nim treści.

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Oczywiście ważna jest także ilość klatek na sekundę, które potrafi on wyświetlić. Tych może być do 180, a monitor wspiera technologie synchronizacji FreeSync Premium i G-Sync, więc dostosowuje się to odświeżania komputera.

TCL 27G64

Bogato prezentuje się także zestaw złączy. Znajdziemy tu DisplayPort 1.4, oraz dwa porty HDMI 2.1 i ComboJack. Podłączymy więc do niego na raz komputer oraz dwie konsole. A wszystko to za jedyne 899 zł. 

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telepolis
gaming TCL monitory TCL 27G64
Źródła zdjęć: TCL