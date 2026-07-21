Ten gamingowy monitor pod 1440p tylko dziś może być Twój za 899 zł
Czasy, w których monitor miał po prostu wyświetlać obraz, już dawno minęły. Dziś gracze oczekują wysokiej jakości obrazu i to pod każdym względem. Ta jednak zwykle sporo kosztuje. Na szczęście mamy promocje.
Ta konkretna obejmuje monitor TCL 27G64. Jest to 27-calowa jednostka z matrycą HVA o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Charakteryzuje się ona wyższym kontrastem i kątami widzenia od klasycznych matryc VA, czy IPS, a przy okazji ma niezły czas reakcji pikseli. To jednak nie wszystko. Kwestie kontrastu poprawia także fakt, że mamy tu podświetlenie miniLED ze 180 niezależnymi strefami.
TCL 27G64 monitor dla graczy
Oczywiście ważne są także kolory. Tu producent chwali się 95% pokrycia palety P3, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jasność ekranu wynosi natomiast 600 nitów, więc nawet w jasny dzień nie będzie to stanowiło wyzwania dla czytelności zawartych na nim treści.
Oczywiście ważna jest także ilość klatek na sekundę, które potrafi on wyświetlić. Tych może być do 180, a monitor wspiera technologie synchronizacji FreeSync Premium i G-Sync, więc dostosowuje się to odświeżania komputera.
Bogato prezentuje się także zestaw złączy. Znajdziemy tu DisplayPort 1.4, oraz dwa porty HDMI 2.1 i ComboJack. Podłączymy więc do niego na raz komputer oraz dwie konsole. A wszystko to za jedyne 899 zł.