Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja

Do sieci wyciekły oficjalne materiały marketingowe, które udostępnił znany insider Evan Blass (ecleaks). Grafiki potwierdzają, że topowy zegarek Koreańczyków przejdzie istotne zmiany, choć wizualnie konstrukcja nie różni się znacząco od tego, co już znamy.

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Galaxy Watch Ultra 2: szybszy, z jaśniejszym ekranem i większą baterią

Użytkownicy Galaxy Watch Ultra 2 powinni przede wszystkim docenić zmiany w zasilaniu i ekranie. Samsung wyposaży nową generację w spory akumulator o pojemności aż 800 mAh, co stanowi ogromny skok w porównaniu do 590 mAh u poprzednika i zapowiada znacznie lepszy czas pracy na jednym ładowaniu.

Równie obiecująco zapowiada się wyświetlacz, którego jasność szczytowa ma sięgać aż 5000 nitów. Tak podkręcona luminancja zapewni bardzo wysoką czytelność ekranu nawet w pełnym, ostrym słońcu, deklasując dotychczasowe 3000 nitów.

Z przecieku wynika ponadto, że koperta zegarka zostanie wykonana z tytanu, a Samsungowi udało się odchudzić obudowę – urządzenie będzie o 12% smuklejsze od poprzedniego wariantu, zachowując przy tym zbliżoną stylistykę. Wzrośnie także odporność na czynniki zewnętrzne, ponieważ sprzęt otrzyma najwyższy certyfikat ochrony IP69K, gwarantujący niewrażliwość na wysokie ciśnienie oraz zalanie gorącą wodą.

Na tym nie koniec ważnych zmian. Zamiast zastosować własny układ Exynos, Samsung wybrał tym razem topową jednostkę Qualcomm Snapdragon Wear Elite, co powinno przełożyć się na większą płynność działania systemu oraz wyższą efektywność energetyczną. Galaxy Watch Ultra 2 zapowiada się na jeden z najciekawszych smartwatchy z Wear OS.