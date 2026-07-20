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Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja

Samsung nie będzie miał już żadnej niespodzianki. Przez zbliżającym się wydarzeniem Galaxy Unpacked do sieci wyciekły kolejne, ciekawe informacje o premierowych produktach, tym razem dotyczące zegarka Galaxy Watch Ultra 2.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:54
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Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja
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Do sieci wyciekły oficjalne materiały marketingowe, które udostępnił znany insider Evan Blass (ecleaks). Grafiki potwierdzają, że topowy zegarek Koreańczyków przejdzie istotne zmiany, choć wizualnie konstrukcja nie różni się znacząco od tego, co już znamy.

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Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja

Galaxy Watch Ultra 2: szybszy, z jaśniejszym ekranem i większą baterią 

Użytkownicy Galaxy Watch Ultra 2 powinni przede wszystkim docenić zmiany w zasilaniu i ekranie. Samsung wyposaży nową generację w spory akumulator o pojemności aż 800 mAh, co stanowi ogromny skok w porównaniu do 590 mAh u poprzednika i zapowiada  znacznie lepszy czas pracy na jednym ładowaniu. 

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Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja

Równie obiecująco zapowiada się wyświetlacz, którego jasność szczytowa ma sięgać aż 5000 nitów. Tak podkręcona luminancja zapewni bardzo wysoką czytelność ekranu nawet w pełnym, ostrym słońcu, deklasując dotychczasowe 3000 nitów.

Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja

Z przecieku wynika ponadto, że koperta zegarka zostanie wykonana z tytanu, a Samsungowi udało się odchudzić obudowę – urządzenie będzie o 12% smuklejsze od poprzedniego wariantu, zachowując przy tym zbliżoną stylistykę. Wzrośnie także odporność na czynniki zewnętrzne, ponieważ sprzęt otrzyma najwyższy certyfikat ochrony IP69K, gwarantujący niewrażliwość na wysokie ciśnienie oraz zalanie gorącą wodą.

Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja

Na tym nie koniec ważnych zmian. Zamiast zastosować własny układ Exynos, Samsung wybrał tym razem topową jednostkę Qualcomm Snapdragon Wear Elite, co powinno przełożyć się na większą płynność działania systemu oraz wyższą efektywność energetyczną. Galaxy Watch Ultra 2 zapowiada się na jeden z najciekawszych smartwatchy z Wear OS.

Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja

Oficjalna premiera Galaxy Watch Ultra 2 odbędzie się już 22 lipca podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Wtedy też zobaczymy nowe rozkładane smartfony z Korei.

Galaxy Watch Ultra 2 bez tajemnic. Z zewnątrz podobnie, ale w środku rewolucja
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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Evan Blass (evleaks) / Samsung