Dostałeś fakturę z Amazonu na kilka miliardów? Prawdopodobnie nie będziesz musiał płacić
Spokojnie. Nie chodzi tu o klientów indywidualnych, którzy kupili coś na ich platformie, albo wykupili dostęp do serwisu VOD. Problem mają za to klienci firmy, którzy korzystali z ich usług chmurowych AWS.
Mowa tu więc o całkiem sporej ich liczbie, do której zaliczają się także polskie serwisy. Otóż cześć z nich dostała dość niepokojące faktury za korzystanie z dobrodziejstw chmury AWS. Opiewają one na astronomiczne kwoty, czasami nawet powyżej kilku miliardów dolarów amerykańskich, a i faktur na kilka milionów nie brakuje.
Astronomiczne faktury za AWS
Wszystko to z powodu zmian w rozliczaniu się z klientami, które okazały się wadliwe. Amazon się z nich wycofał, ale nie rozwiązało to problemu i system zaczął naliczać astronomiczne faktury za zużycie chmury, którego nie było.
W tym wszystkim najdziwniejsza jest komunikacja ze strony firmy. Ta, zamiast przeprosić za zamieszanie, ogłosiła, że osoby, które dostały gigantyczne i błędne faktury prawdopodobnie nie będą musiały się z nich rozliczać. To prawdopodobnie jest w tej sytuacji naprawdę mocno nie na miejscu. Jak podaje serwis Tweaktown, rzecznik prasowy Amazonu odmawia dalszego komentarza w tej sprawie. Nie znamy więc skali problemu, ani jego zasięgu.