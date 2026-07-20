Sprzęt

Dostałeś fakturę z Amazonu na kilka miliardów? Prawdopodobnie nie będziesz musiał płacić

Spokojnie. Nie chodzi tu o klientów indywidualnych, którzy kupili coś na ich platformie, albo wykupili dostęp do serwisu VOD. Problem mają za to klienci firmy, którzy korzystali z ich usług chmurowych AWS.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:23
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Dostałeś fakturę z Amazonu na kilka miliardów? Prawdopodobnie nie będziesz musiał płacić
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Mowa tu więc o całkiem sporej ich liczbie, do której zaliczają się także polskie serwisy. Otóż cześć z nich dostała dość niepokojące faktury za korzystanie z dobrodziejstw chmury AWS. Opiewają one na astronomiczne kwoty, czasami nawet powyżej kilku miliardów dolarów amerykańskich, a i faktur na kilka milionów nie brakuje.

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Astronomiczne faktury za AWS

Wszystko to z powodu zmian w rozliczaniu się z klientami, które okazały się wadliwe. Amazon się z nich wycofał, ale nie rozwiązało to problemu i system zaczął naliczać astronomiczne faktury za zużycie chmury, którego nie było. 

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W tym wszystkim najdziwniejsza jest komunikacja ze strony firmy. Ta, zamiast przeprosić za zamieszanie, ogłosiła, że osoby, które dostały gigantyczne i błędne faktury prawdopodobnie nie będą musiały się z nich rozliczać. To prawdopodobnie jest w tej sytuacji naprawdę mocno nie na miejscu. Jak podaje serwis Tweaktown, rzecznik prasowy Amazonu odmawia dalszego komentarza w tej sprawie. Nie znamy więc skali problemu, ani jego zasięgu. 

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telepolis
amazon AWS AWS błąd
Źródła zdjęć: bluestork / Shutterstock.com
Źródła tekstu: tweaktown