Dostałeś fakturę z Amazonu na kilka miliardów? Prawdopodobnie nie będziesz musiał płacić

Mowa tu więc o całkiem sporej ich liczbie, do której zaliczają się także polskie serwisy. Otóż cześć z nich dostała dość niepokojące faktury za korzystanie z dobrodziejstw chmury AWS. Opiewają one na astronomiczne kwoty, czasami nawet powyżej kilku miliardów dolarów amerykańskich, a i faktur na kilka milionów nie brakuje.

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Astronomiczne faktury za AWS

Wszystko to z powodu zmian w rozliczaniu się z klientami, które okazały się wadliwe. Amazon się z nich wycofał, ale nie rozwiązało to problemu i system zaczął naliczać astronomiczne faktury za zużycie chmury, którego nie było.