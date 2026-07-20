Szaf SK Group mówi dość: „ceny RAM są nienormalnie wysokie”

Chey Tae-won, szef SK Group podczas konferencji prasowej ogłosił, że ceny układów pamięci są zbyt wysokie i utrzymanie tego poziomu jest szkodliwe dla całego rynku. Dlatego też grupa ma podjąć kroki w celu zwiększenia podaży modułów i obniżenia cen. Sposobem na to ma być budowa nowej fabryki układów pamięci w USA. Dzieje się to zaraz po tym, jak władze Stanów Zjednoczonych zaczęły rozważać zablokowanie chińskiego RAM-u, kiedy coraz więcej amerykańskich firm zaczęło spoglądać w jego stronę z powodu braków w dostępności modułów. Wygląda więc na to, że za szlachetnymi deklaracjami ukrywa się raczej chęć zysku, co nie powinno nikogo dziwić — w końcu to czebol, a nie organizacja charytatywna.