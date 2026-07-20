Szaf SK Group mówi dość: „ceny RAM są nienormalnie wysokie”
SK Group jest czebolem, w którego skład wchodzi także SK Hynix, czyli jeden z czołowych producentów pamięci, w tym modułów DRAM. Szef tego przedsiębiorstwa stwierdził, że obecne ceny pamięci nie są normalne i dla dobra całego rynku powinny one zostać obniżone.
Chey Tae-won, szef SK Group podczas konferencji prasowej ogłosił, że ceny układów pamięci są zbyt wysokie i utrzymanie tego poziomu jest szkodliwe dla całego rynku. Dlatego też grupa ma podjąć kroki w celu zwiększenia podaży modułów i obniżenia cen. Sposobem na to ma być budowa nowej fabryki układów pamięci w USA. Dzieje się to zaraz po tym, jak władze Stanów Zjednoczonych zaczęły rozważać zablokowanie chińskiego RAM-u, kiedy coraz więcej amerykańskich firm zaczęło spoglądać w jego stronę z powodu braków w dostępności modułów. Wygląda więc na to, że za szlachetnymi deklaracjami ukrywa się raczej chęć zysku, co nie powinno nikogo dziwić — w końcu to czebol, a nie organizacja charytatywna.
SK Group mówi nie kryzysowi RAM
Warto również przytoczyć jego wypowiedź, która niezwykle mocno rezonuje z przekonaniami konsumentów i producentów, którzy są dotknięci kryzysem:
Ceny pamięci są obecnie na nienormalnie wysokim poziomie. Podczas gdy firmy zajmujące się sztuczną inteligencją mogą absorbować wyższe koszty poprzez inwestycje, producenci komputerów i smartfonów nie mają innego wyjścia, jak tylko przerzucić rosnące koszty półprzewodników na ceny produktów. Ponieważ większość klientów tych produktów to osoby prywatne, istnieją ograniczenia co do wysokości podwyżek cen. Aby zapobiec „chipflacji” – gdzie rosnące ceny chipów podnoszą koszty gotowych produktów – należy zwiększyć podaż.
Niezależnie od intencji, powinniśmy się cieszyć, że w końcu jakaś duża firma się wyłamała i postanowiła odpowiedzieć na sytuację na rynku zwiększeniem produkcji. Pamiętajmy jednak, że fabryki DRAM nie powstają z dnia na dzień. Minie jeszcze sporo czasu, niż deklaracja ta realnie wpłynie na sytuację na rynku.