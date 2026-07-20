Uruchomił PC na 192 bateriach AA, a nawet zagrał w Dooma

Czy ma to jakiś sens? Oczywiście, że nie. Cena takiego pakietu jest zabójcza, a po wszystkim mamy masę odpadów. Dodatkowo mam też kilka uwag co do wykonania, ponieważ twórca tego pakietu popełnił spory błąd. O tym jednak porozmawiamy później. Spójrzmy najpierw na założenia: początkowym było 400 alkalicznych ogniw AA i zasilenie PC o nieznanych parametrach. Chociaż brak karty graficznej i boxowe chłodzenie dość jasno wskazują na to, że jest to któryś z tańszych i starszych procesorów z serii G pod AM4, jak Ryzen 2200G. Do tego mamy obsadzone dwa banki pamięci i system uruchamiany z pendrive. A dokładniej Hannah Montana Linux.

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PC zasilany z baterii: pomysłowo, ale dało się lepiej

Ostatecznie do eksperymentu wystarczyły 192 baterie. Te zostały połączone w pakiety po 8 baterii szeregowo, co dało 12 V, a następnie równolegle zestawiono ze sobą 24 takich pakietów, co dało wystarczający zapas prądu. Całość działała podczas testów niezwykle stabilnie i pozwoliła nawet na rozgrywkę we FreeDoom. Stwierdził w takcie transmisji także, że ten zestaw pozwoliłby na działanie całości przez kilka godzin. Co... niekoniecznie jest prawdą.

Wszystko rozbija się tu o zastosowane zasilanie: baterie alkaliczne podczas rozładowywania nie tylko tracą nagromadzone ładunki, ale także spada ich napięcie. I o ile początkowo proces ten jest dość powolny, tak potem widzimy spadek wręcz lawinowy. Owszem istnieją modele, których charakterystyka jest bardziej wypłaszczona. Te są jednak bardzo drogie, a informacja o tym widnieje na opakowaniu — na nagraniu tego natomiast nie widać.

Co to oznacza? Otóż pakiet ten dość szybko przestałby dawać 12 V wymaganych do poprawnej pracy komputera. Istnieje jednak prosty sposób na rozwiązanie tego problemu. Sam kiedyś zbudowałem coś... co można by nazwać klonem Steam Decka, chociaż to miało miejsce jeszcze przed premierą komputera od Valve. Wykorzystałem w tym projekcie mini PC zasilany 12 V i pakiet akumulatorów 18650 o napięciu znamionowym 14,8 V, którego nie podłączyłem bezpośrednio do PC, a przez przetwornicę Step Up / Step Down.