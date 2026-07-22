Vivo sypie pieniędzmi. Do zgarnięcia 10 tys. zł i X300 Ultra

Nie trzeba być profesjonalnym filmowcem ani posiadać rozbudowanego zaplecza produkcyjnego – liczy się przede wszystkim pomysł, umiejętność opowiadania historii oraz wrażliwość na ludzi, miejsca i zjawiska.

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Wystarczy dobry pomysł na film o Polsce

Tegoroczna edycja konkursu Vivo Creators Club odbywa się pod hasłem „Polska Jeszcze Bliżej”. Liczy się przede wszystkim autentyczna historia, ciekawy bohater i świeże spojrzenie na to, co często mamy tuż obok siebie.

Uczestnicy zgłaszają pomysł na film, a nie gotowy materiał. Jury oceni przede wszystkim siłę historii, oryginalność koncepcji, potencjał wizualny oraz możliwość realizacji projektu. Inspiracją dla zgłoszeń są trzy obszary tematyczne: Ludzie stąd, Tylko w Polsce i Polska nieoczywista.

Nabór do Vivo Creators Club już ruszył i potrwa do 11 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.Vivocreatorsclub.pl.

Aby wziąć udział w konkursie, twórcy powinni przesłać opis swojego pomysłu na film, krótkie uzasadnienie zgłoszenia, moodboard przedstawiający kierunek wizualny projektu oraz portfolio zawierające wcześniejsze realizacje wideo.

Laureat konkursu otrzyma 10 000 zł oraz smartfon Vivo X300 Ultra. Jak przekonuje producent, zwycięstwo w Vivo Creators Club to jednak nie tylko nagroda finansowa i rzeczowa, to przede wszystkim możliwość przełożenia własnego pomysłu na gotową produkcję. Zwycięski materiał zostanie zrealizowany przy wsparciu Vivo, mentora i profesjonalnego zespołu produkcyjnego, a jego premiera odbędzie się podczas gali Crafty Awards 2026.