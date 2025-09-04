Galaxy S25 FE już jest. Oto nowy Samsung dla fanów

Samsung Galaxy S25 FE to najnowszy smartfon z serii Fan Edition, który ma dostarczać możliwości flagowych modeli S25 w przystępnej cenowo formie dla szerszego grona użytkowników.

Galaxy S25 FE ma smukłą, lekką obudowę wykonaną ze wzmocnionego Armor Aluminium i gwarantuje odporność na kurz i wodę potwierdzoną certyfikatem IP68. Całość ma tylko 7,4 mm grubości i waży 190 g.

Smartfon wyposażono w 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz technologią Vision Booster, zapewniającą wyrazisty obraz niezależnie od warunków otoczenia. Sercem Galaxy S25 FE jest układ Exynos 2400 wykonany w procesie 4 nm, wspierany przez 8 GB RAM oraz trzy warianty pamięci masowej: 128, 256 lub 512 GB. Dla przypomnienia ten sam SoC znalazł się w zeszłorocznej serii Galaxy S24.

Galaxy S25 FE obsługuje 5G, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4. Na pokładzie znalazł się solidny, choć nie wyróżniający się zestaw fotograficzny: główna jednostka ma 50 Mpix (f/1,8, OIS), towarzyszy jej aparat ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2,2, pole widzenia 123°) oraz aparat 8 Mpix z teleobiektywem i zoomem optycznym 3x (f/2,4). Przedni aparat to ulepszona jednostka 12 Mpix (f/2,2, 80°). Całość wspiera system ProVisual Engine i ulepszone funkcje jak Nightography do wyraźnych zdjęć nocnych czy Audio Eraser do usuwania szumów w filmach. Z kolei funkcja Generative Edit podpowiada, które obiekty warto usunąć z kadru (np. osoby w tle) i wypełnia puste tło, co pozwala uniknąć później ręcznej edycji.

Galaxy S25 FE pracuje pod kontrolą Androida 16 z interfejsem One UI 8 i obietnicą siedmiu lat aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa. Nie zabrakło zestawu funkcji Galaxy AI z dostępem do multimodalnych asystentów i spersonalizowanych wskazówek, które wspierają użytkownika w codziennych zadaniach. Wśród nich są: Gemini Live – rozmowy wizualne z AI w czasie rzeczywistym (urządzenie widzi to, co użytkownik i reaguje zależnie od kontekstu), Circle to Search – wyszukiwanie Google w aplikacjach bez przerywania pracy, asystent Now Bar i Now Brief. Urządzenie dysponuje też rozszerzonym systemem szyfrowania danych – Knox Enhanced Encryption Protection oraz silnikiem Personal Data Engine, który chroni dane użytkownika w obrębie pamięci urządzenia.

Za zasilanie odpowiada akumulator 4900 mAh, umożliwiający ładowanie przewodowe do 45 W oraz bezprzewodowe – z funkcją bezprzewodowego ładowania zwrotnego.

Galaxy S25 FE dostępny będzie od dziś w kolorach: czarnym, jasnoniebieskim, granatowym i białym. Kupujący otrzymają sześciomiesięczny dostęp do pakietu Google AI Pro, obejmującego rozbudowane funkcje Gemini oraz dodatkowe narzędzia AI.

Ceny w Polsce: