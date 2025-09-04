Samsung sypie promocjami na nowe Galaxy. Zgarnij zegarek albo pieniądze
Samsung zaprezentował smartfon Galaxy S25 FE i serię tabletów Galaxy Tab S11, Wraz z debiutem najnowszych urządzeń Galaxy rusza oferta premierowa, która obejmie także inne nowości – słuchawki Galaxy Buds3 FE oraz tablet Galaxy Tab S10 Lite.
Samsung pokazał dziś smartfonGalaxy S25 FE praz dwa modele z serii Galaxy Tab S11. Niedawno zaprezentował też słuchawki Galaxy Buds3 FE i tablet Galaxy Tab S10 Lite. Wszystkie te urządzenia na start sprzedaży dostępne są w atrakcyjnych promocjach, które potrwają do 28 września.
Bonusy przy zakupie Galaxy S25 FE
Dla wszystkich planujących zakup nowego smartfonu Galaxy S25 FE, Samsung przygotował do wyboru następujące benefity premierowe:
- Dla pierwszych kupujących, którzy zdecydują się na zakup premierowego smartfonu Galaxy przygotowano prezent w postaci smartwatcha Galaxy Watch7 40mm w kolorze zielonym, który będzie dostępny po zarejestrowaniu się w formularzu rejestracyjnym w aplikacji Samsung Members. Liczba smartwatchy jest ograniczona.
- Dodatkowo, decydując się na zakup premierowego Galaxy S25 FE użytkownicy mogą skorzystać z Programu Odkup.
Promocje obowiązują przy zakupie na stronie samsung.com oraz u wybranych partnerów. Więcej szczegółów na temat premierowych ofert na zakup Galaxy S25 FE można znaleźć na stronie: premieras25fe.samsung.pl.
Oferty premierowe na serię Galaxy Tab S11
Wybierając jeden z najnowszych tabletów – Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra, klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji:
- Dla pierwszych użytkowników, którzy zdecydują się na zakup najnowszych tabletów Galaxy do 28 września. przygotowano dodatkowy prezent w postaci klawiatury Samsung Etui Book Cover Keyboard Slim. Po wyczerpaniu powyższych benefitów klientom przysługują słuchawki Galaxy Buds3 Pro. Wystarczy zarejestrować się w formularzu dostępnym w aplikacji Samsung Members. Liczba klawiatur oraz słuchawek dostępnych w promocji jest ograniczona.
- Program Odkup umożliwia odsprzedaż starego urządzenia i odzyskanie do 2300 zł przy zakupie Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra.
Oferta dostępna w przypadku zakupu na stronie samsung.com i u wybranych partnerów. Więcej szczegółów na temat premierowych ofert na zakup tabletów z serii Galaxy Tab S11 można znaleźć na stronie: tabletpremiera.samsung.pl.
Zyskaj więcej przy zakupie Galaxy Tab S10 Lite
Decydując się na zakup Galaxy Tab S10 Lite, użytkownicy mogą skorzystać z premierowej oferty, którą przygotował Samsung:
- Promocja Cashback: w przypadku zakupu Galaxy Tab S10 Lite kupujący mogą skorzystać z Oferty i Cashback, która umożliwia zwrot na konto w wysokości 300 zł.
Promocja dostępna w przypadku zakupu na stronie samsung.com i u wybranych partnerów. Szczegóły oferty na stronie tabletpremiera.samsung.pl.
Kup Galaxy Buds3 FE z dodatkowymi korzyściami
Dla wszystkich, którzy zdecydują się na zakup najnowszych słuchawek Galaxy Buds3 FE do 28 września przygotowano specjalną ofertę:
- Promocja Cashback: przy zakupie słuchawek kupujący może skorzystać z oferty i otrzymać zwrot w wysokości 200 zł na konto bankowe.
- Dodatkowo, kupujący najnowsze słuchawki Galaxy Buds3 FE w zestawie z Galaxy S25 FE do 28 września mogą otrzymać dodatkowy rabat w wysokości 200 zł.
Promocje obowiązują przy zakupie na stronie samsung.com oraz u wybranych partnerów. Więcej szczegółów na temat premierowych ofert na zakup Galaxy Buds3 FE można znaleźć na stronie: premierabudsfe.samsung.pl.