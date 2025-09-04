Samsung sypie promocjami na nowe Galaxy. Zgarnij zegarek albo pieniądze

Samsung pokazał dziś smartfonGalaxy S25 FE praz dwa modele z serii Galaxy Tab S11. Niedawno zaprezentował też słuchawki Galaxy Buds3 FE i tablet Galaxy Tab S10 Lite. Wszystkie te urządzenia na start sprzedaży dostępne są w atrakcyjnych promocjach, które potrwają do 28 września.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bonusy przy zakupie Galaxy S25 FE

Dla wszystkich planujących zakup nowego smartfonu Galaxy S25 FE, Samsung przygotował do wyboru następujące benefity premierowe:

Dla pierwszych kupujących, którzy zdecydują się na zakup premierowego smartfonu Galaxy przygotowano prezent w postaci smartwatcha Galaxy Watch7 40mm w kolorze zielonym, który będzie dostępny po zarejestrowaniu się w formularzu rejestracyjnym w aplikacji Samsung Members. Liczba smartwatchy jest ograniczona.

w kolorze zielonym, który będzie dostępny po zarejestrowaniu się w formularzu rejestracyjnym w aplikacji Samsung Members. Liczba smartwatchy jest ograniczona. Dodatkowo, decydując się na zakup premierowego Galaxy S25 FE użytkownicy mogą skorzystać z Programu Odkup.

Promocje obowiązują przy zakupie na stronie samsung.com oraz u wybranych partnerów. Więcej szczegółów na temat premierowych ofert na zakup Galaxy S25 FE można znaleźć na stronie: premieras25fe.samsung.pl.

Oferty premierowe na serię Galaxy Tab S11

Wybierając jeden z najnowszych tabletów – Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra, klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji:

Dla pierwszych użytkowników, którzy zdecydują się na zakup najnowszych tabletów Galaxy do 28 września. przygotowano dodatkowy prezent w postaci klawiatury Samsung Etui Book Cover Keyboard Slim. Po wyczerpaniu powyższych benefitów klientom przysługują słuchawki Galaxy Buds3 Pro . Wystarczy zarejestrować się w formularzu dostępnym w aplikacji Samsung Members. Liczba klawiatur oraz słuchawek dostępnych w promocji jest ograniczona.

Samsung Etui Book Cover Keyboard Slim. Po wyczerpaniu powyższych benefitów klientom przysługują . Wystarczy zarejestrować się w formularzu dostępnym w aplikacji Samsung Members. Liczba klawiatur oraz słuchawek dostępnych w promocji jest ograniczona. Program Odkup umożliwia odsprzedaż starego urządzenia i odzyskanie do 2300 zł przy zakupie Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra.

Oferta dostępna w przypadku zakupu na stronie samsung.com i u wybranych partnerów. Więcej szczegółów na temat premierowych ofert na zakup tabletów z serii Galaxy Tab S11 można znaleźć na stronie: tabletpremiera.samsung.pl.

Zyskaj więcej przy zakupie Galaxy Tab S10 Lite

Decydując się na zakup Galaxy Tab S10 Lite, użytkownicy mogą skorzystać z premierowej oferty, którą przygotował Samsung:

Promocja Cashback: w przypadku zakupu Galaxy Tab S10 Lite kupujący mogą skorzystać z Oferty i Cashback, która umożliwia zwrot na konto w wysokości 300 zł.

Promocja dostępna w przypadku zakupu na stronie samsung.com i u wybranych partnerów. Szczegóły oferty na stronie tabletpremiera.samsung.pl.

Kup Galaxy Buds3 FE z dodatkowymi korzyściami

Dla wszystkich, którzy zdecydują się na zakup najnowszych słuchawek Galaxy Buds3 FE do 28 września przygotowano specjalną ofertę:

Promocja Cashbac k: przy zakupie słuchawek kupujący może skorzystać z oferty i otrzymać zwrot w wysokości 200 zł na konto bankowe.

k: przy zakupie słuchawek kupujący może skorzystać z oferty i otrzymać zwrot w wysokości na konto bankowe. Dodatkowo, kupujący najnowsze słuchawki Galaxy Buds3 FE w zestawie z Galaxy S25 FE do 28 września mogą otrzymać dodatkowy rabat w wysokości 200 zł.