Samsung pokazał serię Galaxy Tab S11. To bestie, nie tablety

Samsung ogłosił premierę tabletów Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra, wprowadzając najbardziej zaawansowane i inteligentne rozwiązania w historii tabletów Galaxy. Urządzenia są też niezwykle smukłe. Model Galaxy Tab S11 Ultra wyróżnia się wyjątkowo cienką obudową o grubości zaledwie 5,1 mm i masie około 692 gramów (wersja Wi-Fi), podczas gdy standardowy Galaxy Tab S11 ma grubość 5,5 mm i waży 469 gramów (wersja Wi-Fi). Urządzenia mają ramki z wytrzymałego Armor Aluminium i zapewniają ochronę na poziomie IP68.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tablety są wyposażone w duże wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz i powłoką antyrefleksyjną. Galaxy Tab S11 Ultra ma ekran o przekątnej 14,6 cala i rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli, oferując szczytową jasność 1600 nitów. Mniejszy model ma ekran o przekątnej 11 cali, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz podobne parametry jasności i odświeżania. W wyświetlaczach znalazło się miejsce na czytnik linii papilarnych.

Sercem tabletów jest solidny układ MediaTek Dimensity 9300+, wykonany w technologii 3 nm, co gwarantuje znaczny wzrost wydajności — o 33% w jednostce NPU, 24% w CPU oraz 27% w GPU w porównaniu do poprzednika. Galaxy Tab S11 Ultra oferuje konfiguracje pamięci do 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej, natomiast standardowy model umożliwia konfiguracje 12 GB RAM z opcją do 512 GB pamięci masowej. Obydwa modele zapewniają obsługę kart microSD do 2 TB.

Pod względem łączności oba modele dostępne są w wariantach Wi-Fi oraz dodatkowo z 5G i Dual SIM (1 fizyczna + 1 eSIM). Galaxy Tab S11 Ultra oferuje standard Wi-Fi 7, natomiast mniejszy model – Wi-Fi 6E. W specyfikacji nie zabrakło też aparatów – z tyłu znalazły się jednostki główne 13 Mpix, z przodu ultraszerokokątne 12 Mpix, w modelu Ultra na pleckach jest też dodatkowy aparat ultraszerokokątny 8 Mpix.

Solidny zestaw narzędzi AI

Tablety z serii Galaxy Tab S11 wkraczają na rynek z Androidem 16 i One UI 8. Urządzenia wyróżniają się rozbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji. One UI 8 oferuje multimodalną AI, która reaguje w czasie rzeczywistym na tekst, mowę i obraz, co usprawnia pracę i twórczość.

Funkcja Gemini Live umożliwia udostępnianie ekranu na żywo z odpowiedziami AI na prezentowane treści. Tablet pozwala również na obsługę złożonych poleceń głosowych za pomocą bocznego przycisku Galaxy AI Key, dzięki czemu można szybko np. streścić artykuł i zapisać go w Samsung Notes. Drawing Assist konwertuje odręczne szkice na dopracowane grafiki, a Writing Assist automatycznie dopasowuje ton i styl tekstów. Galaxy AI działa także w pływającym oknie, umożliwiając szybkie streszczanie treści bez przerywania pracy. Odświeżona funkcja Circle to Search pozwala precyzyjniej wyszukiwać informacje na podstawie elementów widocznych na ekranie wraz z tłumaczeniami tekstów w czasie rzeczywistym.

Zaawansowaną wielozadaniowość oferuje aplikacja Samsung DeX w trybie Extended Mode, która pozwala na podłączenie zewnętrznego monitora jako drugiego ekranu, z możliwością przeciągania plików pomiędzy ekranami oraz tworzenia czterech spersonalizowanych przestrzeni roboczych. Tablet współpracuje także z akcesorium Book Cover Keyboard Slim, zamieniając się w mobilne centrum pracy.

Galaxy Tab S11 Ultra wyposażono w akumulator o pojemności 11 600 mAh z szybkim ładowaniem 45 W, natomiast mniejszy model ma baterię 8400 mAh z tym samym poziomem mocy ładowania.

Do zestawu dołączony jest nowy S Pen. Stożkowa końcówka obsługuje większe kąty nachylenia dla lepszej kontroli, a sześciokątny kształt zapewnia wygodniejszy i stabilniejszy chwyt. Funkcja Quick Tools umożliwia szybką zmianę ustawień podczas rysowania czy edycji, a Sticky Notes pozwalają błyskawicznie notować pomysły w Samsung Notes – bez przełączania aplikacji.

Seria Galaxy Tab S11 debiutuje już dziś i będzie dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym oraz srebrnym.

Ceny w Polsce: