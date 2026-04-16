Płatności bezgotówkowe

Żabka i PKO BP będą dawać na kreskę. Długi Polaków w górę

Żabka we współpracy z PKO BP, Visą oraz Planet Pay szykuje dużą nowość dla użytkowników swojej aplikacji mobilnej. W specjalnym module zadebiutuje reaktywowana Żappka Pay z kartą kredytową, która pozwoli na wygodniejsze płatności połączone z programem lojalnościowym.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:31
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twórcy aplikacji Żappka, z której korzysta już ponad 10 milionów osób, uruchamiają nowy moduł o nazwie Żappka Pay (jak znana wcześniej i zawieszona usługa). To właśnie tam udostępniony zostanie pierwszy własny produkt finansowy sieci, którym jest karta płatnicza z limitem kredytowym. Karta ma formę wirtualną, ale będzie ją też można zamówić w tradycyjnej postaci plastikowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowość ma zintegrować płatności z aplikacją oraz zapewnić użytkownikom dostęp do dodatkowych środków z poziomu smartfonu. Cała usługa ma charakteryzować się dużą przystępnością i przejrzystością.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank BASEUS EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra 10000 mAh 22.5W Beżowy
-20 zł
119.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.9 zł
Kabel USB-C USB-C BASEUS Cafule 60W 2 m Czerwony
0 zł
19.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Szkło hartowane MYSCREEN Diamond Glass Edge Full Glue do Samsung Galaxy A16 4G/5G
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Advertisement

Co bardzo istotne, nowa karta nie będzie w żaden sposób ograniczona wyłącznie do sklepów sieci Żabka. Dzięki wykorzystaniu technologii i infrastruktury dostarczanej przez organizację Visa nową kartą zapłacimy we wszystkich punktach handlowo-usługowych akceptujących ten standard płatności. Dodatkowo każda transakcja ma być powiązana z programem lojalnościowym w aplikacji, co pozwoli na dostęp do dodatkowych benefitów i najprawdopodobniej szybsze zbieranie żappsów nawet podczas zakupów poza Żabką.

Od strony technicznej i finansowej projekt jest realizowany przez zewnętrznych partnerów. Za wydanie nowej karty z limitem kredytowym odpowiada Planet Pay, natomiast technologię płatniczą zapewnia Visa. Gwarantem bezpieczeństwa całego produktu finansowego jest z kolei PKO Bank Polski.

Kiedy dostanę własną kartę Żabka?

Projekt znajduje się w fazie testów. W startującym pilotażu możliwość skorzystania z modułu Żappka Pay i wyrobienia nowej karty z limitem kredytowym otrzymała wyselekcjonowana grupa użytkowników aplikacji. Docelowo za kilka miesięcy rozwiązanie to ma zostać wdrożone na szeroką skalę i udostępnione wszystkim zainteresowanym klientom.

Image
telepolis
PKO Bank Polski visa żabka żappka Żappka Pay Planet Pay karta płatnicza Żabka karta kredytowa Żabka
Źródła zdjęć: Anna Kopeć, Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Żabka