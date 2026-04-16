Żabka i PKO BP będą dawać na kreskę. Długi Polaków w górę

Twórcy aplikacji Żappka, z której korzysta już ponad 10 milionów osób, uruchamiają nowy moduł o nazwie Żappka Pay (jak znana wcześniej i zawieszona usługa). To właśnie tam udostępniony zostanie pierwszy własny produkt finansowy sieci, którym jest karta płatnicza z limitem kredytowym. Karta ma formę wirtualną, ale będzie ją też można zamówić w tradycyjnej postaci plastikowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowość ma zintegrować płatności z aplikacją oraz zapewnić użytkownikom dostęp do dodatkowych środków z poziomu smartfonu. Cała usługa ma charakteryzować się dużą przystępnością i przejrzystością.

Co bardzo istotne, nowa karta nie będzie w żaden sposób ograniczona wyłącznie do sklepów sieci Żabka. Dzięki wykorzystaniu technologii i infrastruktury dostarczanej przez organizację Visa nową kartą zapłacimy we wszystkich punktach handlowo-usługowych akceptujących ten standard płatności. Dodatkowo każda transakcja ma być powiązana z programem lojalnościowym w aplikacji, co pozwoli na dostęp do dodatkowych benefitów i najprawdopodobniej szybsze zbieranie żappsów nawet podczas zakupów poza Żabką.

Od strony technicznej i finansowej projekt jest realizowany przez zewnętrznych partnerów. Za wydanie nowej karty z limitem kredytowym odpowiada Planet Pay, natomiast technologię płatniczą zapewnia Visa. Gwarantem bezpieczeństwa całego produktu finansowego jest z kolei PKO Bank Polski.

Kiedy dostanę własną kartę Żabka?