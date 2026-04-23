Sprzęt

Intel namiesza przy Nova Lake. Płyty Z970 trafią do mainstreamu

Wygląda na to, że Amerykanie budzą się wreszcie ze snu zimowego. Czekają nas zmiany na lepsze w niskim i średnim segmencie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel szykuje przetasowanie w chipsetach dla Nova Lake-S. Z najnowszych przecieków wynika, że dotychczas flagowy segment zostanie przesunięty niżej. To znaczy układ Z970 zajmie pozycję kojarzoną dzisiaj z B860. Co ciekawe, w planach wciąż jest B960, ale jego rola będzie skromniejsza.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystkie płyty główne będą korzystać z nowego gniazda LGA 1954

Co to oznacza? Płyty główne z chipsetem Intel Z970 mają być skierowane do średniego segmentu, zaś platformy z układem Intel B960 będą pozycjonowane jako propozycja do tanich i/lub gotowych PC. Ich ogólna funkcjonalność ma być zbliżona, a różnice będą dotyczyć sekcji zasilania, grubości laminatu, radiatorów i innych dodatków od partnerów.

Najwięksi entuzjaści dostaną chipset Intel Z990, który wyposażono w więcej linii PCI Express, obsługę podkręcania z pomocą BLCK, więcej portów Thunderbolt 4/USB 4, szerszą obsługę RAID itd. Co ciekawe, prawdopodobnie zabraknie budżetowej serii H910, która do tej pory była często najbardziej okrojona i prymitywna. Przynajmniej początkowo.

Taki scenariusz byłby spójny zarówno z wcześniejszymi przeciekami o chipsetach Intela 900, jak i ostatnimi zapowiedziami dotyczącymi rozszerzenia wsparcia OC na tańsze procesory. Co więcej, portfolio płyt głównych byłoby bardziej zbliżone do oferty AMD, gdzie jest podział na chipsety zwykłe i z dopiskiem "E".

Oczywiście jak w przypadku wszystkich plotek, informacje trzeba te traktować z pewnym dystansem. Więcej dowiemy się bliżej premiery serii Intel Core Ultra 400, która nastąpi zapewne pod koniec tego roku.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, VideoCardz
Źródła tekstu: jaykihn0@X, VideoCardz, oprac. własne