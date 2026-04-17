VeloBank rozdaje pieniądze. Masz czas do końca lipca

Gotówka za założenie i polecenie rachunku

VeloBank poinformował o przedłużeniu programu "Doceniam Velo – polecam Velo". Promocja będzie dostępna dla klientów do 31 lipca 2026 roku. Oferta jest skierowana zarówno do nowych, jak i obecnych użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zasady akcji są proste. Nowy klient otrzymuje 50 zł za otwarcie VeloKonta. Musi przy tym wykorzystać kod polecający od innej osoby oraz spełnić warunki oferty. Obecny klient zyskuje natomiast 100 zł za każdą osobę, która założy rachunek z jego rekomendacji.

Rejestracja w programie odbywa się przez bankowość elektroniczną, aplikację mobilną, na infolinii lub w placówce banku. Szczegóły promocji znajdują się na oficjalnej stronie internetowej banku oraz w regulaminie.

Popularność promocji „Doceniam Velo – polecam Velo” skłoniła nas do uruchomienia kolejnej edycji. Rachunek jest prosty – za skuteczne polecenie VeloKonta 5 osobom, polecający może zyskać nawet 500 zł. Zadbaliśmy też o to, aby udział w programie można było łączyć z innymi korzyściami dla nowych klientów, takimi jak Pakiet Medyczny czy nasz VeloKantor online. powiedział Marek Ubysz, dyrektor Biura Produktów Oszczędnościowych i Rachunków w VeloBanku

Dodatkowe funkcje dla posiadaczy konta

VeloKonto daje dostęp do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej. Użytkownicy mogą w niej załatwiać codzienne sprawy finansowe. Oprogramowanie ułatwia zakupy biletów komunikacji miejskiej oraz opłacanie parkingów. Klienci mogą też płacić za przejazdy autostradami i nabywać winiety. Całość działa w jednym miejscu, bez konieczności instalowania zewnętrznych narzędzi.

Klienci zyskują również dostęp do ubezpieczeń. W ofercie banku znajduje się między innymi Pakiet Medyczny. Właściciele rachunków mogą dołączyć do programu lojalnościowego VeloKorzyści. Ważnym elementem jest VeloKantor do wymiany walut online. Usługa obsługuje płatności w 10 różnych walutach. To rozwiązanie ułatwia podróżowanie i robienie zakupów w zagranicznych sklepach.

Aplikacja wspiera polski system BLIK. Pozwala on na płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych. Użytkownicy mogą wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów bez użycia fizycznej karty płatniczej. Wystarczy do tego kod generowany na ekranie smartfona. Bank udostępnia też usługę "Moje rachunki". Służy ona do szybkiego regulowania stałych zobowiązań.