To łata lukę po Microsoft Lens. Niektórzy mogą się wkurzyć

Otóż w Dysku Google pojawiła się nowa opcja skanera, chociaż jak na razie jest jedynie w wersji beta. Ta umożliwia inteligentne skanowanie, które dostosowuje najlepszy kadr i wyśrodkowuje zeskanowane strony. Co więcej, pozwala na skanowanie wielu stron jednocześnie, wykrywając przy tym duplikaty.

Ulepszony skaner w Dysku Google

Poprawiona wersja pojawia się jako aktualizacja po stronie serwera i może nie być dostępna u każdego. W przypadku mojego starszego smartfonu z Androidem opcja ta jest jak najbardziej dostępna, jednak niestety, na iOS mogę jedynie obejść się smakiem. Mam jednak nadzieję, że Google z czasem zadba i o wersję na konkurencyjny system, bo na iPhone brakuje mi dobrego i darmowego skanera.