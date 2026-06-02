Tym razem to nie granatnik pomylono z głośnikiem Bluetooth, a głośnik z bombą

Można powiedzieć, że mamy tu odwrotną sytuację, niż z niesławnym granatnikiem, który został uznany za głośnik Bluetooth przez Głównego Komendanta Policji, który wystrzelił pocisk w swoim gabinecie, niszcząc sobie podłogę, a jednocześnie sufit w pomieszczeniu niżej. Tylko tym razem to głośnik Bluetooth został uznany za element uzbrojenia, a nie odwrotnie.

Pomylono głośnik z bombą podczas lotu

Rzecz miała miejsce podczas lotu United Airlines UA236 z USA do Hiszpanii. Otóż podczas lotu jeden z pasażerów zauważył urządzenie Bluetooth o nazwie BOMB. Powiadomił o tym załogę samolotu, a następnie w wyniku protokołu bezpieczeństwa samolot zawrócił i wylądował na najbliższym lotnisku, gdzie został skrupulatnie przeszukany. Wtedy to okazało się, że rzeczoną bombą był głośnik Bluetooth nastolatka, który również był jednym z pasażerów.

Nie udało się jednoznacznie ustalić, czy było to celowe działanie. Sam nastolatek twierdził, że zmienił nazwę głośnika po zakupie i nawet nie skojarzył jej z zagrożeniem podczas wchodzenia na pokład. Żart trochę w stylu nadawania psu imienia Zagryź, żeby go uspokajać tym słowem, kiedy szczeka na ludzi, lub inne psy, ale w końcu mówimy o 16-latku.