Okulary Samsunga ze wsparciem Gemini. To mocny cios w konkurencję

Sztuczna inteligencja zamiast ekranu

Pierwsze okulary Samsunga rozwijane są pod nazwą kodową Jinju. Urządzenie przypomina sprzęt firmy Meta oraz testowe wersje Google'a. Wariant ten nie ma wbudowanego wyświetlacza, a jego głównym atutem ma być ścisła integracja ze sztuczną inteligencją Gemini.

Dalsza część tekstu pod wideo

Użytkownicy otrzymają rozbudowaną obsługę głosową. Asystent przetłumaczy napisy w czasie rzeczywistym, zrobi zdjęcie i sprawdzi prognozę pogody. Wyznaczy także trasę przy użyciu Map Google. System operacyjny Android XR połączy te funkcje w jedną całość. Oprogramowanie to zostanie szczegółowo omówione podczas majowej konferencji Google I/O 2026.

Technologia ukryta w oprawkach

Urządzenie noszone na twarzy musi wyglądać naturalnie. Producent z Korei Południowej współpracuje w tym zakresie z markami Warby Parker oraz Gentle Monster. Podobną strategię zastosowała wcześniej Meta. Przyniosło to dobre rezultaty i dużą rozpoznawalność na rynku.

Sercem urządzenia będzie układ Qualcomm Snapdragon AR1, natomiast akumulator zaoferuje pojemność 155 mAh. Producent zastosuje aparat z matrycą Sony IMX681 o rozdzielczości 12 Mpix. Okulary mają wspierać łączność Wi-Fi oraz Bluetooth 5.3. Na wyposażeniu sprzętu ważącego około 50 gramów znajdą się również głośniki kierunkowe. Konstrukcja wykorzysta też przewodnictwo kostne i szkła fotochromowe.

Plany wydawnicze i cena

Przecieki wskazują, że model Jinju wyceniono na kwotę od 379 do 499 dolarów (1370-1800 zł). Premiera może odbyć się podczas lipcowego wydarzenia Galaxy Unpacked. Samsung pokaże wtedy również smartfony Galaxy Z Fold8, Galaxy Fold 8 Wide i Galaxy Z Flip8, a także zegarki Galaxy Watch9. Okulary prawdopodobnie zostaną wtedy jedynie zapowiedziane, a właściwa sprzedaż rozpocznie się w późniejszym terminie.

Koreański producent pracuje równolegle nad drugim wariantem urządzenia. Nosi on nazwę kodową Haean i ma otrzymać ekran microLED. Wymaga on innych podzespołów i będzie znacznie droższy. Klienci zapłacą za niego od 600 do 900 dolarów (2170-3260 zł). Jego premierę zaplanowano na 2027 rok.

Sytuacja na rynku urządzeń noszonych

Nowy produkt Samsunga wchodzi na trudny rynek. Klasyczne gogle mieszanej rzeczywistości sprzedają się poniżej oczekiwań, więc firmy technologiczne stawiają teraz na lekkie okulary. Liderem segmentu pozostaje Meta, która sprzedała w zeszłym roku 7 milionów sztuk swoich inteligentnych okularów stworzonych we współpracy z EssilorLuxottica.