CMF Watch 3 Pro: tani smartwatch, który wie więcej, niż myślisz

Lepsza lokalizacja, więcej sportu

AI podpowie, kiedy odpocząć

ChatGPT i codzienne funkcje

Ekran, styl i tarcze

Watch 3 Pro ma wyświetlacz AMOLED 1,43" z funkcją Always-On Display i cienkimi ramkami. W porównaniu do poprzednika, wyświetlacz ma o 10% lepszy stosunek powierzchni do obudowy. Całość zamknięto w metalowej kopercie, a pasek wykonano z miękkiego silikonu. Do wyboru są trzy kolory: ciemnoszary , jasnoszary i pomarańczowy .

Bateria i odporność

Nowy smartwatch marki CMF by Nothing jest odporny na kurz i wodę na poziomie IP68. Bateria ma wytrzymać do 13 dni przy standardowym użytkowaniu. Z włączonym Always-On Display czas skraca się do około 4,5 dnia. Całość naładujemy w nieco ponad półtorej godziny.