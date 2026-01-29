Dla tej komedii warto wykupić abonament. Premierowy odcinek wymiata

Premiera 3. sezonu "Terapii bez trzymanki", czwarty sezon już zamówiony

Apple TV, w dniu premiery trzeciego sezonu, ogłosiło także, że powstanie czwarty. Dla tych, którzy nie bardzo orientują się w temacie - "Terapia bez trzymanki" to nic innego, jak uwielbiana komedia, w której występują nominowany do nagrody Emmy, Jason Segel, oraz wielokrotnie nagradzany Harrison Ford. Platforma obiecuje, że każdy kolejny sezon wniesie jeszcze więcej emocji i humoru. A tego nam właśnie najbardziej potrzeba, w dzisiejszych czasach.

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu "Shrinking" powrócił na Apple TV we środę, 28 stycznia, a kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień, aż do 8 kwietnia 2026 roku.

"Terapia bez trzymanki" o czym opowiada serial?

To historia pogrążonego w żałobie terapeuty (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówić swoim pacjentom dokładnie to, co myśli. Jak się można domyślić, całe to ignorowanie szkoleń oraz etyki, wprowadza ogromne, wręcz burzliwe zmiany w życiu ludzi, a także i w życiu lekarza.