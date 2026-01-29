Dla tej komedii warto wykupić abonament. Premierowy odcinek wymiata
Miłośnicy Harrisona Forda oraz Jasona Segela mają powody do radości. Na Apple TV w końcu pojawił się 3. sezon lubianego serialu o terapeutach "Terapia bez trzymanki" ("Shrinking"). Czy trzeci sezon będzie równie dobry, jak dwa poprzednie?
Premiera 3. sezonu "Terapii bez trzymanki", czwarty sezon już zamówiony
Apple TV, w dniu premiery trzeciego sezonu, ogłosiło także, że powstanie czwarty. Dla tych, którzy nie bardzo orientują się w temacie - "Terapia bez trzymanki" to nic innego, jak uwielbiana komedia, w której występują nominowany do nagrody Emmy, Jason Segel, oraz wielokrotnie nagradzany Harrison Ford. Platforma obiecuje, że każdy kolejny sezon wniesie jeszcze więcej emocji i humoru. A tego nam właśnie najbardziej potrzeba, w dzisiejszych czasach.
Pierwszy odcinek trzeciego sezonu "Shrinking" powrócił na Apple TV we środę, 28 stycznia, a kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień, aż do 8 kwietnia 2026 roku.
"Terapia bez trzymanki" o czym opowiada serial?
To historia pogrążonego w żałobie terapeuty (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówić swoim pacjentom dokładnie to, co myśli. Jak się można domyślić, całe to ignorowanie szkoleń oraz etyki, wprowadza ogromne, wręcz burzliwe zmiany w życiu ludzi, a także i w życiu lekarza.
Serial jest produkowany dla Apple TV przez Warner Bros. Okazuje się że Apple ma dobrą rękę do komedii. Nie tylko słynne przygody Teda Lasso spodobały się krytykom oraz widzom. "Shrinking" został uznany za "jedną z najlepiej napisanych komedii telewizyjnych" i zdobył wiele nominacji do nagrody Primetime Emmy oraz Nagrodę Critics Choice Award dla Uriego ( w drugim sezonie serialu).