Żabka szykuje nowość. Chodzi o płatności przy kasie

Kilka miesięcy temu Żabka ruszyła z pilotażowym programem Żappo. Były to płatności odroczone, w ramach których klienci mogli zrobić zakupy za 50 zł bez płacenia od razu. Kwota była następnie po 14 dniach pobierana z podpiętej do aplikacji karty.

Chociaż sieć twierdzi, że taka oferta zainteresowała klientów, to jednocześnie nie planuje dalszego jej skalowania. Tym samym projekt nie będzie kontynuowany. Natomiast trwają już prace nad nową odsłoną usługi Żabka Pay. Sklep ma tutaj wejść we współpracę między innymi z Visą oraz PKO BP — informuje cashless.pl.

Żabka Pay w nowej odsłonie

Żabka Pay to usługa, która kiedyś była już dostępna dla klientów sklepu. Wystarczyło w aplikacji mobilnej podpiąć kartę płatniczą, aby później w sklepie płacić kodem wyświetlanym na telefonie. Jednak w 2024 usługa została wyłączona. Żabka zdecydowała się na przebudowanie niektórych modułów aplikacji.

To najwyraźniej udało już się zrobić, bo niedługo sieć ma zaprezentować nową odsłonę Żabka Pay. Nieoficjalnie wiadomo, że firma weszła tutaj współpracę z dużymi podmiotami na rynku finansowym, w tym PKO BP oraz Visą.

Pracujemy nad zupełnie nową odsłoną usługi Żappka Pay. Oferta w pełni wykorzystywać będzie m.in. wielowymiarowy ekosystem Żabki, co pozwoli jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby i oczekiwania klientów. O szczegółach usługi będziemy informować bliżej terminu wdrożenia. poinformowało biuro prasowe Żabki.