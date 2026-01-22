KNF cofa licencję Quicko. Huawei znów w opałach

W komunikacie opublikowanym 21 stycznia 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o jednogłośnej decyzji cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych przez spółkę Quicko z siedzibą w Tarnowskich Górach. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Według nadzoru spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych. Jest to bezpośrednia przesłanka do odebrania licencji KIP, którą Quicko posiadało od września 2021 roku.

Koniec płatności zbliżeniowych w zegarkach Huawei?

Decyzja KNF ma wymiar nie tylko biznesowy, ale uderza bezpośrednio w użytkowników elektroniki noszonej. Quicko to fintech, który nawiązał ścisłą współpracę z Huawei. To właśnie dzięki aplikacji Quicko Wallet użytkownicy smartwatchy chińskiego producenta zyskali możliwość dokonywania niezależnych płatności NFC.

Funkcja ta, wprowadzona w 2024 roku, była jednym z atutów zegarków Huawei, pozwalając im konkurować z urządzeniami oferującymi Google Pay czy Apple Pay. Quicko dostarczało niezbędną infrastrukturę – wirtualne karty przedpłacone, które można było podpiąć pod zegarek. Cofnięcie licencji oznacza, że smartwatche Huawei tracą jedną ze swoich najważniejszych funkcji użytkowych w Polsce.

Co decyzja KNF oznacza dla klientów?

KNF wyznaczył ścisłe ramy czasowe dla fintechu. Po pierwsze od momentu doręczenia decyzji Quicko nie może zawierać nowych umów ani pozyskiwać nowych klientów. W terminie do 30 kwietnia 2026 r. spółka musi rozwiązać umowy ze wszystkimi dotychczasowymi użytkownikami oraz kontrahentami. Jednocześnie do końca kwietnia firma ma obowiązek umożliwić posiadaczom rachunków i instrumentów płatniczych wypłatę zgromadzonych środków lub ich transfer do innych dostawców usług.