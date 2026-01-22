Fintech

KNF cofa licencję Quicko. Huawei znów w opałach

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie spółki Quicko. Polski fintech stracił licencję krajowej instytucji płatniczej i musi zakończyć działalność w ciągu kilku miesięcy. To wiadomość o tyle istotna, że Quicko odpowiada za obsługę płatności zbliżeniowych w zegarkach Huawei.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:41
W komunikacie opublikowanym 21 stycznia 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o jednogłośnej decyzji cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych przez spółkę Quicko z siedzibą w Tarnowskich Górach. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Według nadzoru spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych. Jest to bezpośrednia przesłanka do odebrania licencji KIP, którą Quicko posiadało od września 2021 roku.

Koniec płatności zbliżeniowych w zegarkach Huawei?

Decyzja KNF ma wymiar nie tylko biznesowy, ale uderza bezpośrednio w użytkowników elektroniki noszonej. Quicko to fintech, który nawiązał ścisłą współpracę z Huawei. To właśnie dzięki aplikacji Quicko Wallet użytkownicy smartwatchy chińskiego producenta zyskali możliwość dokonywania niezależnych płatności NFC.

Funkcja ta, wprowadzona w 2024 roku, była jednym z atutów zegarków Huawei, pozwalając im konkurować z urządzeniami oferującymi Google Pay czy Apple Pay. Quicko dostarczało niezbędną infrastrukturę – wirtualne karty przedpłacone, które można było podpiąć pod zegarek. Cofnięcie licencji oznacza, że smartwatche Huawei tracą jedną ze swoich najważniejszych funkcji użytkowych w Polsce.

Co decyzja KNF oznacza dla klientów? 

KNF wyznaczył ścisłe ramy czasowe dla fintechu. Po pierwsze od momentu doręczenia decyzji Quicko nie może zawierać nowych umów ani pozyskiwać nowych klientów. W terminie do 30 kwietnia 2026 r. spółka musi rozwiązać umowy ze wszystkimi dotychczasowymi użytkownikami oraz kontrahentami. Jednocześnie do końca kwietnia firma ma obowiązek umożliwić posiadaczom rachunków i instrumentów płatniczych wypłatę zgromadzonych środków lub ich transfer do innych dostawców usług.

Spółka Quicko jest częścią grupy powiązanych kapitałowo firm, w skład której wchodzą m.in. Verestro, Fenige czy GoPay. Fintech zajmował się wydawaniem kart, przetwarzaniem transakcji oraz dostarczaniem gadżetów płatniczych jak breloki, naklejki.

Image
telepolis
huawei KNF płatności zbliżeniowe Komisja Nadzoru Finansowego Quicko Quicko Wallet zegarki Huawei
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl, Komisja Nadzoru Finansowego