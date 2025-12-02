Chwila zawahania i jesteś dwie stówy w plecy. Oni tylko czekają

Taka przesyłka to paczka Pandory

W ostatnim czasie na Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu zgłosiły się osoby, które padły ofiarami identycznego oszustwa metodą "przesyłki za pobraniem". Policja ustaliła, że schemat oszustwa w zgłoszonych przypadkach był taki sam. Oszuści nadali paczki z bezwartościowymi przedmiotami wewnątrz. Kurier dostarczył je na czas pod wskazane adresy.

Co najciekawsze, odbierający wcale tej przesyłki nie zamawiali, lecz byli przekonani, że zostały one zamówione przez któregoś z domowników. Ofiary zapłaciły za nie po 199 złotych. Po otwarciu każdej z paczek okazało się, że znajdowały się w niej kompletnie bezwartościowe przedmioty, których absolutnie nikt z rodziny nie zamawiał, ani nie potrzebował.

Jak zachować się w takim przypadku?

Przede wszystkim, warto znać swoje prawa. Jeśli nie zamawiałeś paczki, masz prawo odmówić jej przyjęcia i nie płacić za nią. Nie musisz przyjmować tego, co przyniesie kurier, szczególnie jeśli to przesyłka, o której ci nic nie wiadomo.

Zawsze staraj się zweryfikować z domownikami, czy ktoś z nich faktycznie coś zamówił i czy powinieneś to w ich imieniu odebrać.