Chwila zawahania i jesteś dwie stówy w plecy. Oni tylko czekają
I znów głośno o oszustwie na "przesyłkę za pobraniem". Nie zamawiałeś przesyłki? Nie odbieraj i nie płać za nią. - przestrzega radiobielsko.pl.
Taka przesyłka to paczka Pandory
W ostatnim czasie na Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu zgłosiły się osoby, które padły ofiarami identycznego oszustwa metodą "przesyłki za pobraniem". Policja ustaliła, że schemat oszustwa w zgłoszonych przypadkach był taki sam. Oszuści nadali paczki z bezwartościowymi przedmiotami wewnątrz. Kurier dostarczył je na czas pod wskazane adresy.
Co najciekawsze, odbierający wcale tej przesyłki nie zamawiali, lecz byli przekonani, że zostały one zamówione przez któregoś z domowników. Ofiary zapłaciły za nie po 199 złotych. Po otwarciu każdej z paczek okazało się, że znajdowały się w niej kompletnie bezwartościowe przedmioty, których absolutnie nikt z rodziny nie zamawiał, ani nie potrzebował.
Jak zachować się w takim przypadku?
Przede wszystkim, warto znać swoje prawa. Jeśli nie zamawiałeś paczki, masz prawo odmówić jej przyjęcia i nie płacić za nią. Nie musisz przyjmować tego, co przyniesie kurier, szczególnie jeśli to przesyłka, o której ci nic nie wiadomo.
Zawsze staraj się zweryfikować z domownikami, czy ktoś z nich faktycznie coś zamówił i czy powinieneś to w ich imieniu odebrać.
Czytaj ostrzeżenia - w wielu przypadkach wystarczy jedynie wiedza o sposobach, którymi posługują się przestępcy, aby nie dać się oszukać. Warto także przekazać rodzinie ostrzeżenie i znajomym, dzięki temu unikną oni straty pieniędzy.