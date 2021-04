Oppo Reno5 5G: test średniaka stworzonego do kręcenia filmów

Oppo Reno5 5G powstał po to, by każdy mógł się wkręcić w filmowanie. Czy robi to dobrze? Z pewnością nie robi tego źle, więc zanim skrytykujesz go za zeszłorocznego Snapdragona 765G, obejrzyj filmy, które nim nakręciłam.

Oppo Reno5 5G zobaczyliśmy w marcu 2021 roku i na pewno nikt mi nie powie, że telefon nie przykuwa wzroku. Podobnie jak wcześniejsi przedstawiciele tej serii, jest niebieski, ale to nie kolor jest tu istotny. Oppo Reno5 5G przyciąga niebanalną fakturą – jest chropowaty i wyraźnie opalizuje, jakby został starannie pokryty drobnym brokatem. Ta powierzchnia w ogóle nie przyjmuje odcisków palców, trudno ją zadrapać, za to doskonale się ją trzyma. Nie jest to szlifowane szkło, ale pokryty autorską powłoką krystaliczną poliwęglan.

Po wzięciu do ręki Oppo Reno5 5G od razu go polubiłam. To jeden z tych telefonów, które są nie za duże i nie za małe. Ma 73,4 mm szerokości, więc jeszcze jestem w stanie trzymać go jedną ręką. Z drugiej strony podczas testowania go niewiele wychodziłam, więc nie doskwierała mi długość 159,1 mm. Waga wynosi 172 gramy i jest dla mnie bardzo komfortowa – nie męczę się, nawet jeśli trzymam telefon godzinami i czytam.

Ekran AMOLED ma przekątną 6,4 cala i proporcje 20:9. Podczas grania przekonałam się, że to dobry kompromis – dużo widać, ale nie mam trudności z trzymaniem go czy pisaniem w poziomie, jak na niektórych większych modelach. Ekran został przykryty Gorilla Glass 5 i dostał fabryczną folię ochronną. Nie ma tu żadnych zagięć, co ma też swoje zalety użytkowe. Ponadto w zestawie znalazło się etui silikonowe i słuchawki, a tego nie widujemy codziennie. Tak, jest tu też gniazdo jack 3,5 mm.

Poniżej znajduje się skrót specyfikacji telefonu z naszego katalogu, ale warto tu zaznaczyć jeszcze jedną ważną cechę Oppo Reno5 5G – szybkie ładowanie. To nie jest szybkie ładowanie tylko z nazwy. SuperVOOC 2.0 pozwala naładować go od zera do pełna w 37 minut, przy czym już po 33 minutach jest na 99%. 50% będzie pełne już po 11,5 minuty! To daje niesamowitą wolność poruszania się, nawet jeśli większość czasu spędzam w mieszkaniu. Jeśli chcę pograć, nie muszę „wisieć” na kablu. Wystarczy kilkanaście minut, żebym znów mogła się bawić przez godzinę albo dwie. Z taką ładowarką mogę uzupełnić energię w czasie przerwy na zaparzenie herbaty.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.