Lidl szaleje z promocjami. Elektronika do wzięcia za bezcen

Lidl przygotował promocję z okazji Black Week. W ofercie sieci pojawiło się kilka sprzętów elektronicznych w niższych cenach.

Koniec tygodnia to tzw. Black Friday, czyli dzień dużych przecen i promocji w wielu sklepach. Nie inaczej jest w Lidlu. W sieci sklepów w tym tygodniu pojawi się kilka sprzętów elektronicznych w niższych cenach.

Lidl przeceny od 22 listopada

Pierwsze urządzenia są dostępne od dzisiaj, czyli 22 listopada. W ofercie Lidla pojawiła się między innymi suszarka do włosów Philipsa o mocy 2100 W i z 6 poziomami grzania do wyboru. Ta kosztuje 70 zł. Poza tym sklep przygotował też maszynkę do strzyżenia oraz trymer, oba Philipsa z serii 3000. Te kosztują odpowiednio 55 oraz 80 zł.

Ciekawie prezentuje się także żelazko SilverCrest ze stacją parową. To ma moc 2400 W, dwie funkcje wyrzutu pary (pionowo i poziomo) oraz dwa tryby pracy stacji (Exo i Max). Według gazetki normalna cena tego modelu to 199 zł, ale w ramach promocji jest aktualnie dostępne za 179 zł.

Lidl przeceny od 25 listopada

Jeszcze lepiej wyglądają promocje, które wystartują w najbliższy czwartek, czyli 25 listopada. Wtedy w ofercie sklepów pojawią się między innymi: waga łazienkowa SilverCrest za 29,99 zł oraz oscylacyjna szczoteczka do zębów za 59,90 zł. Dodatkowo za 19,99 warto do niej od razy dokupić 6 końcówek.

Poza tym Lidl przygotował też blender do smoothie za 79,90 zł oraz automatyczny dozownik do mydła z czujnikiem ruchu za 30 zł. Zdecydowanie najciekawiej wygląda jednak miniodkurzacz akumulatorowy marki SilverCrest, za który trzeba będzie zapłacić jedynie 29 zł.

Lidl przeceny od 27 listopada

Jednak najlepsze Lidl zostawił na weekend. Od soboty 27 listopada w ofercie sklepu pojawi się między innymi bardzo popularny oczyszczacz powietrza SilverCrest, przeceniony z 249 zł do zaledwie 99 zł. Z pewnością będzie to jeden z najbardziej pożądanych sprzętów.

Dla niektórych ciekawym urządzeniem będzie też zestaw startowy Zigbee Smart Home z ceną obniżoną z 249 do 150 zł. W takiej cenie otrzymasz trzy żarówki oraz pilota do sterowania nimi.

Pełną ofertę Lidla z okazji Black Week znajdziecie w oficjalnej gazetce sklepu.

Zobacz: Black Week w X-kom: niższe ceny smartfonów i nie tylko

Zobacz: Startują Black Days w Komputronik. Rabaty nawet do -80%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Rami Tarawneh

Źródło tekstu: Lidl