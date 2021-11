Startują Black Days w Komputronik. Rabaty nawet do -80%

Black Friday to największe święto dla łowców okazji. Wypada zawsze w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W tym roku będzie to 26 listopada, ale w Komputronik Black Days zaczęły się już 19 listopada.

Wszyscy kochamy wyprzedaże i polujemy na okazje. Jak wynika z badań instytutu badawczego IPC blisko połowa z nas czeka na wyprzedaże sezonowe. Co prawda największą popularnością cieszą się wyprzedaże noworoczne – 49,6%, ale tuż za nimi uplasował się Black Friday – aż 45,2% Polaków właśnie wtedy robi zakupy. Kolejnym pretekstem do robienia zakupów jest Cyber Monday, który w tym roku wypada 29 listopada.

Dla łowców okazji Komputronik przygotował specjalne rabaty w pasażu Black Days. Znajdziemy w nim kilkaset produktów w obniżonych cenach! Philips Hue Play to część zestawu oświetleniowego Philips Hue składająca się z dwóch lamp. Można je zintegrować poprzez Wi-Fi lub ZigBee ze swoimi domowymi urządzeniami multimedialnymi, na przykład komputerem lub telewizorem. Lampy o łącznej mocy 12 W świecą wszystkimi odcieniami bieli i RGBW. Mogą synchronizować się na przykład z odtwarzaną muzyką, dostosowując do niej efekty świetlne.

Szukacie myszki do komputera? Warto wybrać Logitech M350 Pebble. Nowoczesne wzornictwo pasuje do zorganizowanego stylu życia, stanowiąc przyjemny akcent na biurku. Jest na tyle smukła, że bez problemu każda kobieta wrzuci ją do torebki i zabierze do kawiarni. Jeśli poszukujecie klawiatury stworzonej komfortowej pracy to warto zwrócić uwagę na Logitech MK330. Elegancka konstrukcja oraz niskoprofilowe, ciche klawisze powodują, że pisanie jest wygodniejsze niż na laptopie czy netbooku, a połączenie bezprzewodowe o dużym zasięgu praktycznie eliminuje opóźnienia, zakłócenia i zaniki łączności na odległość do 10 metrów.

Jeżeli natomiast szukamy sprzętu do e-sportu to warto wybrać Komputronik Infinity RX820. Jest wyposażony w wydajny i energooszczędny procesor AMD Ryzen (Zen 2) pod gniazdo AM4. Model Ryzen 7 3700X został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków – standardowo pracują one z taktowaniem 3,6 GHz, a w trybie Boost może ono wzrosnąć do 4,4 GHz. Posiada kartę GeForce RTX 2060, która opiera się na architekturze Turing i platformie RTX. Dzięki temu układ ten zapewnia nawet 6-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do osiągów kart graficznych poprzedniej generacji oraz wprowadza do gier sztuczną inteligencję i ray tracing w czasie rzeczywistym.

To nie wszystkie niespodzianki, jakie przygotował Komputronik dla swoich klientów. Codziennie od 19 listopada Komputronik prezentuje jeden produkt z ekstra rabatem sięgającym nawet 500 zł. Dodatkowo usługi Zdalny Informatyk, Konfiguracja START oraz zabezpieczenie ekranu folią ochronną zostały przecenione aż o 50%.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Komputronik

Źródło tekstu: Komputronik