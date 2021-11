Microsoft Surface taniej na Black Friday i Cyber Monday

Wybrane urządzenia Microsoft Surface można kupić taniej z okazji Black Friday i Cyber Monday. Obniżki sięgające 30% potrwają przez dwa tygodnie.

Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 to lekki i elegancki ultrabook, wyposażony w dotykowy ekran PixelSense o rozdzielczości 2256 x 1504 pikseli (201 PPI) w wersji 13,5”. Wersja 15” ma wyświetlacz o rozdzielczości 2496 x 1664 pikseli (201 PPI). Wewnątrz obudowy pracuje procesor Intel Core jedenastej generacji lub AMD Ryzen. Do tego 8, 16 lub 32 GB RAM-u. Dzięki funkcji fast charging, bateria laptop naładuje się do 80% w 60 minut.

Zobacz: Microsoft Surface Laptop 4: Intel czy AMD? Bo że warto, to wiadomo

Zobacz: Microsoft Surface Laptop 4 15

Urządzenie powinno się sprawdzić się podczas wideokonferencji czy nauki zdalnej. Przednia kamera HD 720p (f/2.0), podwójne dalekosiężne mikrofony studyjne oraz głośniki Omnisonic z obsługą Dolby Atmos mają zagwarantować wysoką jakość spotkań online.

W promocji Microsoft Surface Laptopo 4 można kupić do 10% taniej, w zależności od wersji.

Microsoft Surface Pro 7

Surface Pro 7 to mobilne urządzenie 2w1 o przekątnej ekranu 12,3”. Łączy w sobie funkcje tabletu i pełnoprawnego laptopa, po podłączeniu klawiatury Surface Type Cover. Sprzęt opracowany został z myślą o obowiązkach zawodowych, ale sprawdzi się również w bardziej swobodnych sytuacjach, jak przeglądanie zdjęć czy seans filmowy. Surface Pro 7 może być idealnym narzędziem w pracy kreatywnej (grafika, ilustracja, odręczne notatki). Urządzenie jest w pełni kompatybilne z piórem Surface Pen (dostępne opcjonalnie).

Produkt dostępny jest w konfiguracjach z procesorami Intel (10 gen.) od i3 do i7 oraz pamięcią RAM do 16 GB. Przednia kamera 5 Mpix gwarantująca obraz w jakości 1080p, w połączeniu z dalekosiężnymi mikrofonami studyjnymi powinna zapewnić doskonałą jakość i komfort podczas rozmów wideo.

Microsoft Surface Pro w zestawie z klawiaturą Type Cover w promocji można kupić do 25% taniej.

Microsoft Surface Earbuds

Słuchawki douszne Surface Earbuds wyróżniają się innowacyjną konstrukcją opartą na czterech punktach zaczepu, która pewnie osadza każdą słuchawkę w uchu. Trzy wymienne zestawy silikonowych nakładek zapewniają dopasowanie sprzętu do preferencji użytkownika. Czuła powierzchnia dotykowa umożliwia korzystanie z intuicyjnych gestów, takich jak naciśnięcie, dotknięcie i przesunięcie.

Urządzenie wyposażone jest w głęboki, realistyczny dźwięk Omnisonic. Specjalnie zaprojektowane, precyzyjnie dostrajane przetworniki, mają zagwarantować wyjątkowe wrażenia akustyczne. Dwa mikrofony w każdej słuchawce oferują skuteczne rozpoznawanie głosu i niezakłóconą jakość połączenia.

Słuchawki cechują się wytrzymałą baterią, osiągającą czas pracy do 24 godzin, przy wielokrotnym ładowaniu za pomocą etui. Są one kompatybilne z większością sprzętów dostępnych na rynku. Dzięki funkcji Swift Pair, parowanie z urządzeniami Surface i komputerami z systemem Windows możliwe jest za jednym kliknięciem. Ponadto, dzięki funkcji Fast Pair można połączyć się z urządzeniami z systemem Android. Za pomocą technologii Bluetooth z kolei można bezproblemowo połączyć je z większością sprzętów z systemem iOS.

Słuchawki Microsoft Surface Earbuds w promocji można kupić do 20% taniej.

Microsoft Surface Laptop Go

Surface Laptop Go to najlżejszy (od 1110 g) komputer w portfolio tej marki, wyposażony w dotykowy ekran PixelSense o przekątnej 12,4”. Niewielki rozmiar i bardzo dobra praca baterii (do 13 godz. pracy na jednym ładowaniu) czynią go dobrym sprzętem do pracy w każdych warunkach.

Komputer dostępny jest w konfiguracjach z procesorami Intel Core i5 (10 gen.) i mają do 8 GB pamięci RAM i maksymalnie 256 GB przestrzeni dyskowej. Poza funkcją Windows Hello, na wyposażeniu znalazł się również czytnik linii papilarnych oraz moduł Wi-Fi 6. Dzięki usłudze OneDrive (opcjonalna subskrypcja Microsoft 365) można zwiększyć miejsce na dokumenty i multimedia nawet do 1 TB oraz współdzielić dane i efekty pracy z innymi użytkownikami.

Microsoft Surface Laptop Go w promocji można kupić do 20% taniej.

Microsoft Surface Headphones 2

Słuchawki Surface Headphones 2 zaprojektowano z myślą o komforcie i łatwości obsługi. Miękkie i lekkie nauszniki zapewnią komfort użytkowania niezależnie od czasu użytkowania. Za pomocą dotyku, naciśnięcia lub głosu można zmieniać utwory, odbierać i kończyć połączenia, a także uzyskać pomoc w trybie głośnomówiącym, a zdjęcie słuchawek spowoduje automatyczne zatrzymanie pracy sprzętu.

Dzięki 13 poziomom aktywnej redukcji szumów, użytkownik może mieć pewność, że podczas korzystania z zestawu będzie słyszał wszystko głośno i wyraźnie. Wytrzymała bateria, osiągająca czas pracy do 18 godzin, pozwoli słuchać muzyki czy oglądać filmy nawet podczas najdłuższych podróży służbowych. Dzięki zaawansowanym mikrofonom w obu nausznikach rozmowy głosowe są pozbawione zakłóceń.

Słuchawki Microsoft Surface Headphones 2 w promocji można kupić do 20% taniej.

Z promocji można skorzystać w dniach od 22 listopada do 5 grudnia 2021 roku w sklepach sieci RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Media Expert i Komputronik. Dodatkowo, do 31 grudnia tego roku, taniej można kupić:

Surface Laptop 3 (do 30%),

Surface Go 2 (do 28% taniej).

Zobacz: Startują Black Days w Komputronik. Rabaty nawet do -80%

Zobacz: Black Week w X-kom: niższe ceny smartfonów i nie tylko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft, telepolis

Źródło tekstu: Microsoft