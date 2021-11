Black Friday w PlayStation Store: niższe ceny gier i subskrypcji

Firma Sony przygotowała czarnopiątkową promocję dla graczy. W PlayStation Store można znaleźć gry w obniżonych cenach, tańsza jest również subskrypcja PlayStation Plus.

Z okazji Black Friday (czarnego piątku) w sklepie PlayStation Store można znaleźć gry w obniżonej cenie. Są wśród nich między innymi takie tytuły, jak:

FIFA 22 na PS4 za 179,94 zł (obniżka z 299,90 zł),

(obniżka z 299,90 zł), FIFA 22 na PS5 za 244,93 zł (obniżka z 349,90 zł),

(obniżka z 349,90 zł), FAR CRY 6 Standard Edition PS4 i PS5 za 202,93 zł (obniżka z 289,90 zł),

(obniżka z 289,90 zł), Back 4 Blood: Edycja Standardowa na PS4 i PS5 za 209,30 zł (obniżka z 299,00 zł),

(obniżka z 299,00 zł), NBA 2K22 na PS4 za 154,50 zł (obniżka z 309,00 zł),

(obniżka z 309,00 zł), NBA 2K22 na PS5 za 164,50 zł (obniżka z 329,00 zł),

(obniżka z 329,00 zł), Call of Duty: Black Ops Cold War – Edycja Standardowa za 144,50 zł (obniżka z 289,00 zł),

(obniżka z 289,00 zł), Death Stranding Director's Cut na PS5 za 175,20 zł (obniżka z 219,00 zł),

(obniżka z 219,00 zł), Ghost of Tsushima Director's Cut na PS4 za 212,29 zł (obniżka z 299,00 zł),

(obniżka z 299,00 zł), Ghost of Tsushima Director's Cut na PS4/PS5 za 254,25 zł (obniżka z 399,00 zł),

(obniżka z 399,00 zł), Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PS4 i PS5 za 173,53 zł (obniżka z 259,00 zł),

(obniżka z 259,00 zł), Returnal na PS5 za 254,25 zł (obniżka z 339,00 zł),

(obniżka z 339,00 zł), The Last of Us Part II na PS4 za 84,50 zł (obniżka z 169,00 zł).

Wyprzedaż skończy się w 29 listopada 2021 roku.

Subskrypcja PlayStation Plus w niższej cenie

Z okazji czarnego piątku tańsza jest również roczny abonament PlayStation Plus. Promocja dotyczy wszystkich graczy, również tych, którzy są już subskrybentami. Można z niej skorzystać u wybranych partnerów handlowych, a także za pośrednictwem PlayStation Store do 29 listopada 2021 roku. W tej ofercie 12-miesięczna subskrypcja PlayStation Plus kosztuje 160 zł (obniżka z 240 zł).

