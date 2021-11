PlayStation i Xbox wypną się na Activision Blizzard? To możliwe

Szefom PlayStation i Xbox nie podoba się to, co dzieje się w firmie Activision Blizzard. Obie marki mogą zrewidować współpracę z deweloperem i wydawcą.

Sytuacja panująca w Activison Blizzard była szokująca i oburzająca. W firmie dochodziło do licznych nadużyć. Panowała tam kultura prześladowania, dyskryminowania, a także molestowania kobiet. Firma została z tego powodu pozwana, a wielu pracowników na wysokich stanowiskach pożegnało się z pracą. Teraz okazuje się, że szef Activison Blizzard — Bobby Kotick — wiedział o tych problemach wcześniej i nic z nimi nie zrobił.

PlayStatio i Xbox oburzone sytuacją w Activision Blizzard

To nie spodobało się zarówno szefowi PlayStation — Jimowi Ryanowi, jak i szefowi Xboxa — Philowi Spencerowi. Obaj napisali oficjalne e-maile do swoich pracowników, w których wyrazili oburzenie na temat postępowania Koticka. Sony dodatkowo skontaktowało się z Activision Blizzard, aby przekazać im swoje wątpliwości co do sprawy. Jim Ryan przyznał też, że oświadczenia publikowane przez dewelopera i wydawcę nie odnoszą się właściwie do sytuacji.

Podobnego zdania jest Phil Spencer — szef Xboxa. W rozmowie z Bloombergiem powiedział on, że nie ma miejsca na tego typu zachowania w branży gier. Co więcej, ujawnił, że Xbox dokładnie zrewiduje wszystkie aspekty współpracy z Activision Blizzard i podejmie odpowiednie kroki. To może oznacza, że przed twórcami Diablo, Overwatcha oraz Call of Duty malują się bardzo mroczne czasy. Nie można wykluczyć, że zarówno PlayStation, jak i Xbox, w jakiś sposób wypną się na dewelopera, co mogłoby być początkiem końca dla firmy.

Tymczasem pracownicy Activision Blizzard domagają się odejścia Bobbyego Koticka. Póki co zarząd firmy nie tylko nie zdecydował się go zwolnić, ale wręcz stanął w jego obronie.

Zobacz: Kilka gier zniknie z Xbox Game Pass, ale za to pojawią się nowe

Zobacz: The Elder Scroll 6 nie dla posiadaczy PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Activision Blizzard

Źródło tekstu: KitGuru, Bloomberg, Kotaku