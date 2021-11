The Elder Scroll 6 nie dla posiadaczy PlayStation 5

Phil Spencer — szef Xboxa — sugeruje, że posiadacze PlayStation 5 będą mogli cieszy się The Elder Scrolls 6 co najwyżej na YouTubie.

The Elder Scrolls 6 to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów Bethesdy. Wcześniej wydawało się oczywiste, że następca Skyrima trafi na konsole nowej generacji — Xbox Series X/S i PlayStation 5, a także PC-ty. Zmieniło się to w momencie, w którym Microsoft kupił dewelopera i tym samym stał się właścicielem również The Elder Scrolls 6. Phil Spencer — szef Xboxa — rzucił nowe światło na tę kwestię.

Czy The Elder Scroll 6 trafi na PlayStation 5?

Do tej pory Phil Spencer i pozostali pracownicy Microsoftu byli bardzo ostrożni w temacie ekskluzywności gier spod szyldu Bethesdy. Szef Xboxa podkreślał, że w przypadku każdego tytułu decyzja będzie podejmowana indywidualnie. Jednak w ostatnim wywiadzie był bardziej wylewny i zdaje się, że między wierszami powiedział nam trochę więcej, niż zamierzał.

Nie chodzi o karanie jakiejkolwiek innej platformy, bo zasadniczo wierzę, że wszystkie platformy mogą nadal się rozwijać. Ale żeby być na Xboxie, musimy być w stanie zapewnić pełny pakiet tego, co oferujemy. Tak to widzę, gdy myślę o The Elder Scrolls VI i innych naszych markach.

Czy to oznacza, że The Elder Scrolls 6 będzie tytułem ekskluzywny na Xbox Series X/S oraz PC? Wszystko na to wskazuje. Przecież Starfield już oficjalnie ominie konsolę Sony. Posiadacze PlayStation będą mogli pograć w następcę Skyrima albo na swoich komputerach, albo za pomocą xCloud, albo oglądać grę na YouTubie lub Twitchu. Innego wyboru nie będzie. Ewentualnie będą mogli kupić konsolę Microsoftu.

Istnieje też możliwości, że zarówno Starfield, jak i The Elder Scroll 6 będą czasowymi tytułami ekskluzywnymi, ale jest to raczej mało prawdopodobne.

