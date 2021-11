Xbox Cloud Gaming dostępny na konsolach Microsoftu

Microsoft przygotował na 20-lecie Xboxa niespodziankę dla posiadaczy najnowszej i poprzedniej generacji konsol sygnowanych tą marką. Dostali oni właśnie dostęp do usługi Xbox Cloud Gaming na tych urządzeniach.

Xbox Cloud Gaming to usługa (wciąż w wersji beta), która umożliwia granie w wybrane tytuły (ponad 100) bez konieczności posiadania mocnego sprzętu. Wystarczy na przykład komputer lub smartfon z dostępem do w miarę szybkiego Internetu i można oddać się rozgrywkom. Z okazji 20-lecia Xboxa, Microsoft udostępnił możliwość grania w chmurze przy użyciu najnowszych konsol Xbox Series X oraz Series S, a także nieco starszych urządzeń z serii Xbox One.

Aby skorzystać z usługi Xbox Cloud Gaming, należy być subskrybentem oferty Game Pass Ultimate. Microsoft ogłosił, że usługa grania w chmurze debiutuje najpierw w 25 regionach, w tym również w Polsce. Nowa funkcja zostanie początkowo udostępniona wraz z listopadową aktualizacją oprogramowania konsol dla niektórych graczy i będzie stopniowo udostępniana wszystkim posiadaczom odpowiednich konsol w nadchodzących tygodniach.

Z udostępnienia usługi Xbox Cloud Gaming mogą być szczególnie zadowoleni posiadacze konsol Xbox One, ponieważ mogą oni w ten sposób pograć w tytuły, które przygotowano z myślą o konsolach najnowszej generacji. Wśród takich gier znajdziemy Recompile, The Medium oraz The Riftbreaker, a na początku 2022 roku dołączy tam Microsoft Flight Simulator. Biblioteka z czasem będzie się rozrastać.

