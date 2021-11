NVIDIA celowo obniża płynność gier w płatnym planie GeForce Now

NVIDIA celowo obniża płynność w kilku najnowszych grach w usłudze GeForce Now dla użytkowników płatnego planu Priority. Dlaczego?

Jeden z użytkowników Reddita o pseudonimie LizzieLovesDaGlizzy zauważył, że niektóre gry w płatny planie Priority w usłudze GeForce Now działają z maksymalną płynnością 50 klatek na sekundę. Wyraźnie widać, że ustawiony jest limit fps-ów, ponieważ co by się nie działo na ekranie, to klatki nie przekraczają określonej liczby. LizzieLovesDaGlizzy skontaktował się z działem obsługi klienta i dowiedział się, że jest to działanie celowe, które dotyczy kilku najnowszych produkcji.

NVIDIA ogranicza FPS-y w GeForce Now

NVIDIA wydała nawet oświadczenie w tej sprawie. Okazuje się, że limit wyświetlanych klatek na sekundę w GeForce NOW w planie Priority jest ustawiony w tym momencie dla 12 gier, w każdej z nich poniżej 60 klatek na sekundę. Decyzja ta została podjęta, jak zapewnia firma, z powodów problemów z ich działaniem. Te mają wynikać zarówno z ograniczeń programowych, jak i sprzętowych. Dlatego też Zieloni ograniczyli liczbę wyświetlanych FPS-ów poniżej deklarowanych 60, aby użytkownicy mogli cieszyć się grami bez niepotrzebnych problemów.

Ograniczenie dotyczy:

Dauntless - 55 FPS

Immortals Fenyx Rising - 48 FPS

Cyberpunk 2077 - 45 FPS

Assassin's Creed Odyssey - 45 FPS

Jurassic World Evolution - 50 FPS

Dyson Sphere Program - 50 FPS

Valheim - 50 FPS

Path of Exile - 50 FPS

Outriders - 55 FPS

Kenshi - 50 FPS

Biomutant - 50 FPS

Dying Light - 50 FPS

Na ten moment nie wiadomo, czy podobne ograniczenia będą ustawione dla użytkowników najdroższego pakietu RTX 3080. W nim NVIDIA obiecuje rozdzielczość 1440p z płynnością 120 FPS-ów, a w przypadku korzystania z NVIDIA Shield nawet 4K Ultra HD. W opublikowanym komunikacie firma wspomina jedynie o użytkownikach planu Prioryty, więc prawdopodobnie w droższym pakiecie nie będzie podobnych ograniczeń.

Pakiet Prioryty kosztuje w tym momencie 249 zł za 6 miesięcy lub 49 zł miesięcznie. Z kolei wyższy plan RTX 3080 to koszt 490 zł za pół roku (nie ma opcji opłaty miesięcznej).

Zobacz: Wyciekła specyfikacja kart graficznych RTX 4090 i RX 7900 XT

Zobacz: Przez nowe grafiki granie na PC-tach stanie się rozrywką dla bogatych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech