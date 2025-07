Gracze mogą świętować sukces. UE musi zająć się ich problemem

Te czasy się jednak skończyły i coraz więcej gier ma elementy sieciowe. Tym samym bez połączenia się z serwerami wydawców nie da się w nie grać. Ci natomiast roszczą sobie prawo do wyłączenia serwerów kiedy tylko zechcą , czyli zwykle w momencie, kiedy ich utrzymywanie przestaje się opłacać. Tym samym kupując grę, możemy utracić do niej dostęp.

Stop Killing Games

I tu do gry wchodzi Stop Killing Games. Inicjatywa ta ma dwa cele: wymuszenie na wydawcach, aby ci udostępnili możliwość utworzenia nieoficjalnych serwerów porzuconych przez nich tytułów , oraz brak konieczności bycia połączonym z serwerami wydawcy w tytułach dla jednego gracza . W ten sposób to zaangażowani w tytuł gracze mieliby ponosić dalsze koszty utrzymania tytułu przy życiu, wciąż ciesząc się dostępem do gry.

Tu warto podkreślić, że udało się to osiągnąć. Do tej pory zebrano 1 250 579 podpisów. Jednak ostatecznym celem jest zebranie ich aż 1,4 miliona. Ma być to zabezpieczenie przed ewentualnymi błędnymi zgłoszeniami, które przekreśliłyby szanse na rozpatrzenie sprawy przez KE. Ja ze swojej strony już ją podpisałem, do czego i Was gorąco zachęcam.