Wyciekła specyfikacja kart graficznych RTX 4090 i RX 7900 XT

Wyciekła prawdopodobna specyfikacja kart graficznych nowej generacji — NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz AMD Radeon RX 7900 XT. Szykują się potężne konstrukcje.

Znany użytkownik Twittera o pseudonimie Greymon55 ujawnił ciekawe informacje na temat nadchodzących kart graficznych nowej generacji. Czemu możemy mu wierzyć? Ponieważ już wielokrotnie publikował plotki na temat rynku hardware'owego, które z czasem okazywały się prawdziwe. Możemy więc domniemywać, że ma solidne źródła swoich informacji. Oczywiście nie oznacza to, że nie zdarzają mu się błędy, co powinniście wziąć pod uwagę.

Z opublikowanych przez niego informacji dowiadujemy się, jak wygląda prawdopodobna specyfikacja kart graficznych GeForce RTX 4090 (architektura Lovelace) oraz Radeon RX 7900 XT (architektura RDNA 3). Zacznijmy od tego pierwszej, bo — nie ma co się oszukiwać — karty NVIDII zapewne interesują więcej osób.

Zobacz: Przez nowe grafiki granie na PC-tach stanie się rozrywką dla bogatych

AD102

5nm TSMC

144SM 18432CUDA

384bit 24G GDDR6X 21Gbps?

2.3~2.5GHz?

85~92T FP32? — Greymon55 (@greymon55) November 9, 2021

NVIDIA GeForce RTX 4090 (Lovelace)

GeForce RTX 4090 ma bazować na układzie AD102, produkowanym w litografii 5 nm (TSMC N5). Ma on oferować aż 18432 jednostki CUDA, zamknięte w 144 blokach obliczeniowych. Taktowanie w Boost wyniesie między 2,3 a 2,5 GHz, a wydajność FP32 to mniej więcej 85-92 TFLOPs. Co ciekawe, karta nadal ma korzystać z pamięci GDDR6X, a konkretnie z 24 GB na 384-bitowej szynie. TBP to z kolei 450-650 W.

Wszystko to zgadza się z wcześniejszymi plotkami, według których architektura Lovelace będzie dwa razy wydajniejsza od Ampere. Nie oznacza to, że dwukrotnie wzrosną fps-y w grach. Podobny skok wydajności FP32 obserwowaliśmy w momencie przejścia z Turingów na Ampere (z 13 do 36 TFLOPs) i wtedy w grach dostaliśmy mniej więcej 50-60-procentową poprawę wyświetlanych klatek na sekundę.

AMD Radeon RX 7900 XT (RDNA 3)

Z kolei Radeon RX 7900 XT ma bazować na układzie Navi 31. W nim AMD ma zrezygnować z CU (Compute Units) na rzecz WGP (Work Group Processors). To dlatego, że będzie to jednostka o budowie MCM (multi chip module), czyli składająca się z kilku połączonych układów. W tym przypadku Czerwoni mają połączyć ze sobą GCD (Graphics Core Die) w litografii 5 nm z MCD (Multi-Cache Die) w 6 nm.

W sumie Navi 31 ma mieć 15360 shaderów, 256 lub 512 MB pamięci Infinity Cache oraz taktowanie w zakresie od 2,4 do 2,5 GHz. Pozostała specyfikacja to 32 GB pamięci GDDR6 18 Gbps na 256-bitowej szynie, co daje 576 GB/s przepustowości. Całość ma się przełożyć na 75 TFLOPsów (FP32), co jest poprawą aż o 226% w porównaniu z Radeon RX 6900 XT. TBP szacowane jest na około 420-450 W.

Co ciekawe, według plotek to właśnie karta AMD Radeon RX 7900 XT ma być minimalnie szybsza od NVIDIA GeForce RTX 4090. Pamiętajcie jednak, że to tylko niepotwierdzone pogłoski. Premiera obu architektur (NVIDIA Lovelace i AMD RDNA 3) planowana jest dopiero na drugą połowę 2022 roku.

Zobacz: Skradziono całą ciężarówkę kart graficznych, ale nie warto ich kupować

Zobacz: Jeśli zamówiłeś Steam Deck, to nie dostaniesz go na czas

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD, NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech