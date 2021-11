Skradziono całą ciężarówkę kart graficznych, ale nie warto ich kupować

Firma EVGA poinformowała o nietypowej sytuacji. Pod koniec października skradziono jej ciężarówkę z transportem kart graficznych.

Karty graficzne są w tym momencie nie tylko towarem mocno deficytowym, ale też drogim. Za poszczególne modele trzeba zapłacić dwa razy więcej, niż wynosi ich rekomendowana cena detaliczna. Nic dziwnego, że na grafiki zaczęli zerkać ludzie, których życie kręci się wokół nie do końca legalnych działań. Firma EVGA właśnie poinformowała, że skradziono jej całą ciężarówkę kart graficznych z serii GeForce RTX 30. Musiało to być działanie zaplanowane.

EVGA straciła całą ciężarówkę kart graficznych

Firma EVGA na swoim oficjalnym forum poinformowała, że 29 października doszło do kradzieży ciężarówki pełnej kart graficznych GeForce RTX 30 w cenach od 329,99 dolarów aż do 1959,99 dolarów. Oznacza to, że w pojeździe znajdowały się różne modele od tych budżetowych do najdroższych i najwydajniejszych. Do kradzieży doszło w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w drodze z San Francisco do centrum dystrybucyjnego w Południowej Kalifornii. Biorąc pod uwagę okoliczności, jest to ogromna strata tak dla firmy, jak i graczy.

Firma ostrzega jednak, że ma wszystkie numery seryjne skradzionych kart, więc nie warto ich kupować na rynku wtórnym. Wszystkie utraciły gwarancję i w razie usterki nie będą podlegały naprawie. Jednocześnie EVGA uspokaja, że jeśli dany model udało się zarejestrować na oficjalnej stronie, to nie pochodzi on z kradzieży. Marka przygotowała też stronę, na której można sprawdzić numery seryjne posiadanej karty. Trudno jednak oczekiwać, aby skradzione grafiki trafiły do graczy. Prawdopodobnie trafią one w ręce górników kryptowalut.

Zobacz: Nowe procesory AMD Ryzen 6000 już w styczniu? Tak, ale nie do końca

Zobacz: Karty graficzne z PCI Expess 5.0 to konieczność wymiany zasilacza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EVGA

Źródło tekstu: EVGA