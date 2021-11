Karty graficzne z PCI Expess 5.0 to konieczność wymiany zasilacza

Nowe karty graficzne ze złączem PCI Express 5.0, wyposażone będą w nowe złącze zasilania. To dla wielu osób może oznaczać konieczność wymiany zasilacza.

Przy premierze kart graficznych Ampere NVIDIA trochę zaskoczyła, bowiem modele z serii Founders Edition wyposażone są w 12-pinowe złącze zasilania. Powód takiej decyzji nie był do końca znany. Poza tym producenci modeli niereferencyjnych nie zdecydowali się na podobny krok, pozostają przy złączach 6- i 8-pinowych. Teraz wychodzi na to, że NVIDIA po prostu działała z wyprzedzeniem, bowiem 12-pinowe złącze będzie standardem w kartach PCI Express 5.0.

Karty graficzne PCIe 5.0 z 12-pinowym zasilaniem

Asus zaprezentował nowy zasilacz Thor 1000 W Platinum II, który wyposażony jest w złącze pod karty graficzne PCI Express 5.0. Co ciekawe, sam zasilacz nie ma odpowiedniej wtyczki. Zamiast tego wykorzystuje przejściówkę z dwóch złączy 8-pinowych na jedno 12-pinowe. To potwierdzenie, że właśnie takie zasilanie będzie standardem w grafikach, które mają zadebiutować w drugiej połowie przyszłego roku. Informacje na ten temat pojawiały się już wcześniej, ale teraz w zasadzie mamy pewność. Zresztą sam Asus jasno to komunikuje na swojej stronie:

Wygląda na to, że będzie to dokładnie to samo złącze, które zaprezentowała NVIDIA. Oznacza to konstrukcję typu Molex Micro-Fit 3.0. Wtyczka jest w stanie dostarczać 9A przy 12 V, co przekłada się na maksymalnie nawet 648 W. Jednak w przypadku kart graficznych prawdopodobnie chodzi o dostarczenie im 600 W, co z dodatkowymi 75 W z samego portu PCIe 5.0 dawałoby maksymalnie 675 W, a przy dwóch 12-pinowych złączach nawet 1275 W. To ogromna różnica, bo aktualnie trzy złącza 8-pinowe razem z PCIe 4.0 dostarczają zaledwie 525 W.

