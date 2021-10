Od dzisiaj możesz złożyć zamówienie na GeForce RTX 3080... w chmurze

Od dzisiaj każdy z nas może złożyć zamówienie na kartę GeForce RTX 3080 i zostanie ono zrealizowane. Trzeba jednak zadowolić się kartą graficzną w chmurze NVIDIA GeForce NOW.

Jakiś czas temu NVIDIA poinformowała o planach uruchomienia nowego pakietu usługi grania w chmurze GeForce NOW, w którym każdy użytkownik otrzyma dostęp do wydajności porównywalnej do karty graficznej GeForce RTX 3080. Pozwala to między innymi na streamowanie obrazu w rozdzielczości 1440p z płynnością 120 klatek na sekundę oraz — jak zapewniają Zieloni — jeszcze niższe opóźnienia. A jeśli posiadacie NVIDIA Shield TV, to możecie nawet grać w 4K Ultra HD. Od dzisiaj możecie oficjalnie składać zamówienia na ten wariant GeForce NOW.

Nowe gry w GeForce NOW

Oprócz tego NVIDIA poinformowała o dodaniu nowych gier do usługi GeForce NOW. Zdecydowanie najgłośniejszym tytułem jest Marvel's Guardians of the Galaxy, które miało premierę zaledwie kilka dni temu. Gra dostępna jest w planach Founders, Priority oraz wkrótce także RTX 3080 z obsługą Ray Tracingu. W sumie w usłudze pojawiły się w tym tygodniu:

Marvel’s Guardians of the Galaxy (premiera 26 października w Steam oraz Epic Games Store)

(premiera 26 października w Steam oraz Epic Games Store) Riders Republic (premiera 28 października w Ubisoft Connect)

(premiera 28 października w Ubisoft Connect) Alan Wake Remastered (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Hide and Shriek (Steam)

(Steam) Paradise Killer (Steam)

Usługa GeForce NOW pozwala na uruchamianie gier w chmurze, bez konieczności posiadania mocnego komputera. Dzięki połączeniu z kontami na Steam, Epic Game Store, GOG Galaxy czy też Ubisoft Connect można (a nawet trzeba) w niej korzystać z własnej biblioteki gier.

