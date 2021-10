Xbox 2042 - konsola przyszłości z rozdzielczością 32K i w 480 fps-ach?

Microsoft zaprezentował konsolę przyszłości, czyli Xbox 2042. Ta mogłaby mieć 1 mln TFLOPs wydajności, gdyby była prawdziwa.

Microsoft zaprezentował coś, co można określić mianem konsoli przyszłości. Xbox 2042, bo tak brzmi jej nazwa, to urządzenie ze wszech miar potężne. W wizji firmy z Redmond ma wydajność 1 mln TFLOPs, co pozwala na granie w rozdzielczości 32K przy płynności nawet 480 klatek na sekundę i to bez jakichkolwiek ekranów ładowania. To zasługa kwantowego układu SoC. Oprócz tego urządzenie ma żyjącą, sztuczną inteligencję z prawdziwego zdarzenia oraz holograficzny interfejs.

Xbox 2042 - konsola przyszłości

Oczywiście nie należy tego traktować jako zapowiedź konsoli przyszłości. To tylko wizja tego, jak mogą prezentować się konsole w 2042 roku. Czemu akurat wtedy? Ponieważ jest to część kampanii promocyjnej gry Battlefield 2042, która dzieje się właśnie w przyszłości oddalonej o 21 lat.

Dlatego Xboxa 2042 można potraktować jako pewnego rodzaju ciekawostkę. Tak naprawdę zastanawiałbym się, czy w 2042 roku w ogóle jeszcze będą istniały konsole, jakie znamy dzisiaj, czy może w całości przerzucimy się już na streaming? Przekonamy się za 21 lat.

