Oglądaj PornHub i ucz się matematyki

Wszyscy wiemy, do czego służy PornHub. Ale czy wiedzieliście, że na serwisie pornograficznym możecie też uczyć się matematyki i to bez oglądania golizny?

PornHub to największy i najpopularniejszy serwis pornograficzny na świecie. Powinni go znać wszyscy miłośnicy tzw. twórczości ślizganej. Nawet jeśli ktoś nie ogląda pornografii, to prawdopodobnie zna nazwę tej strony. Wchodząc na nią, wszyscy doskonale wiedzą, czego się spodziewać i czego oczekiwać. Dlatego pewnym zaskoczeniem mogą być lekcje matematyki, na które można natrafić pomiędzy filmami z Riley Reid, Adrianą Chechik czy emerytowaną już Sashą Grey.

Nauczyciel matematyki na PornHubie

Na taki nietypowy pomysł wpadł 34-letni nauczyciel matematyki, który swoje lekcje wideo wrzucił właśnie na PornHuba. Pomysł nie wziął się z niczego. Changshu, bo tak właśnie nazywa się matematyk, uznał, że dzięki temu jego filmy mogą zyskać na popularności.

Ponieważ bardzo niewiele osób uczy matematyki na platformach wideo dla dorosłych, a jednocześnie jest tak wiele osób, które oglądają na nich filmy, pomyślałem, że jeśli prześlę tam swoje wideo, to wiele osób je zobaczy.

- powiedział Changshu w rozmowie z Mel Magazine.

Taka decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. W tym momencie filmy Changshu na PornHubie mogą pochwalić się prawie 1,7 mln wyświetleń. Prawdopodobnie na żadnej innej platformie nie zyskałyby aż takiej popularności. Mężczyzna próbował wrzucić je również na inne strony dla dorosłych, w tym XVideos, ale te nie pozwalają na publikowanie materiałów niepornograficznych, więc zostały odrzucone. PornHub nie jest aż tak radykalny.

34-latek oczywiście nie chce uczyć matematyki za pośrednictwem PornHuba. Tak naprawdę miało to tylko rozpropagować jego płatne kursy online, które co roku przynoszą mu około 250 tys. dolarów zysku. Jak widać, mężczyzna zna się nie tylko na królowej nauk, ale również na marketingu.

Zobacz: Pajacyki: Ziemia nadal może być częścią Układu Słonecznego

Zobacz: Pajacyki: Sprzedał służbowego iPhone'a. Około 1800 razy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Andrea Piacquadio (Pexels)

Źródło tekstu: Kotaku