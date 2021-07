Pajacyki: Sprzedał służbowego iPhone'a. Około 1800 razy

Mężczyzna zatrudniony jako administrator IT w firmie Tradebe Environmental Services postanowił dorobić nieco na boku.

45-letni Brian Pearsall w niedzielę został oskarżony o kradzież pierwszego stopnia za wykorzystanie swojego stanowiska do zamówienia hurtowej liczby iPhone'ów 7, którymi następnie handlował.

Korzystając z możliwości zamawiania nowych lub zastępczych urządzeń dla współpracowników, w latach 2018-19 Pearsall zakupił ponad 2 tys. smartfonów poprzez serwis Verizon Wireless. Na alarm uderzył telekom, gdy wyszło na jaw, że tylko około 200 z nich zostało aktywowanych na docelowym koncie, należącym do spółki Tradebe. Powiadomiono policję.

Przedsiębiorczy administrator nie szedł w zaparte: przyznał się od razu, że kilkaset sztuk rozdał, a pozostałe – sprzedał lub sprzedaje. Co ciekawe, mimo iż z dniem 12 sierpnia 2019 roku został zwolniony, łabędzim śpiewem zdołał jeszcze odebrać parę dostaw.

Aby uniknąć wykrycia, mężczyzna szmuglował kontrabandę w weekendy lub po godzinach pracy biura. Do tego, co ustalono w ramach wewnętrznego audytu, w ten sam sposób zamawiał i kradł sprzęt inny niż iPhone'y. Jego wartość oszacowano na 22 764 dol. (ok. 87 tys. zł)

Pearsall został aresztowany, po czym wypuszczony za kaucją, by 20 sierpnia stawić się w Sądzie Najwyższym w Meriden. Grozi mu kara pozbawienia wolności, jak również sądowy nakaz zadośćuczynienia szkód.

