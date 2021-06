Pajacyki: Chciał przyszpanować iPhonem, będzie jeździć autobusem

Ojciec dał synowi iPhone'a z podpiętą kartą kredytową, za to bez kontroli rodzicielskiej. Resztę historii łatwo wydedukować.

Muhammad Mutaza z Walii Północnej został zmuszony do sprzedaży samochodu po tym, jak jego syn, korzystając z App Store, nabił rachunek na kwotę 1800 funtów (ok. 9,5 tys. zł), donosi dziennik Daily Mail.

Jak czytamy, kilkuletni syn mężczyzny całymi dnami grał na podarowanym przez ojca iPhonie w "Dragons: Rise of Berk", regularnie kupując rozmaite przedmioty. Łącznie wykonał 29 transakcji, autoryzując je – jak twierdzi ojciec – dzięki podpatrzonemu zza pleców hasłu.

– Nie widzę nic złego w graniu, dopóki gry są darmowe – twierdzi Mutaza. – Nie miałem pojęcia o ukrytych kosztach – tłumaczy, nie kryjąc żalu.

Apple jednakowoż takiego wyjaśnienia nie przyjął, a przynajmniej nie w pełni. Mężczyźnie z całej kwoty oddano tylko 207 funtów, zwracając uwagę, że nie zadbał o odpowiednie ustawienia rodzicielskie (i jego historii o nieautoryzowanym dostępnie nie da się zweryfikować). Mimo iż system cały szereg filtrów udostępnia, a samo podpinanie karty nie jest obowiązkowe.

Efekt? Pechowy ojciec celem pokrycia rachunków musiał sprzedać rodzinną Toyotę Aygo. Teraz nie wyklucza wejścia na drogę sądową.

To nie pierwszy raz, gdy jakiś rodzic oskarża jeden z e-sklepów o niedostateczne zabezpieczenia przeciwko dokonywaniu zakupów przez dzieci. Pierwszy przykład z brzegu – w grudniu 2020 r. świat obiegła historia o kobiecie z Connecticut, której córka wydała w App Store ponad 16 tys. dol. (ok. 84 tys. zł) na akcesoria do gry "Sonic Forces".

Choć problem jest powszechnie znany, a filtry rodzicielskie występują właściwie u każdego potentata branży, stale dochodzi do podobnych wpadek. Stale też rodzice mają jedno wytłumaczenie: nie wiedzieliśmy. Cóż, pan Mutaza pojeździ do pracy komunikacją, to się dowie.

