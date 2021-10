Procesory Intel Alder Lake oficjalnie zaprezentowane. Co oferują?

Intel oficjalnie zaprezentował 12. generację procesorów o kodowej nazwie Alder Lake. Do sprzedaży początkowo trafi 6 modeli do komputerów stacjonarnych.

Intel, w trakcie konferencji Intel Innovation, oficjalnie zaprezentował nowe procesory Alder Lake. W pierwszym rzucie do sprzedaży trafi sześć układów desktopowych: Core i5-12600K, Core i5-12600KF, Core i7-12700K, Core i7-12700KF oraz najmocniejsze, czyli Core i9-12900K i jego wersja bez iGPU, czyli KF. Wszystkie produkowane są w usprawnionym procesie technologicznym 10 nm, który Niebiescy określają mianem Intel 7. Obsługują pamięci DDR5-4800, ale także DDR4-3200, aby ewentualna zmiana platformy była mniej bolesna i kosztowna.

Intel Alder Lake — specyfikacja procesorów 12. generacji

Specyfikacja nowych procesorów prezentuje się następująco:

Model Rdzenie/Wątki Taktowanie rdzenie Performance Taktowanie rdzenie Efficient Pamięć cache L2/L3 TDP/Turbo i9-12900K 16 (8+8)/24 3,9/5,1 GHz 2,4/3,2 GHz 14/30 MB 125/241 W i9-12900KF 16 (8+8)/24 3,9/5,1 GHz 2,4/3,2 GHz 14/30 MB 125/241 W i7-12700K 12 (8+4)/20 3,8/4,9 GHz 2,7/3,6 GHz 12/25 MB 125/190 W i7-12700KF 12 (8+4)/20 3,8/4,9 GHz 2,7/3,6 GHz 12/25 MB 125/190 W i5-12600K 10 (6+4)/16 3,7/4,9 GHz 2,8/3,7 GHz 9,5/20 MB 125/150 W i5-12600KF 10 (6+4)/16 3,7/4,9 GHz 2,8/3,7 GHz 9,5/20 MB 125/150 W



Jak widać z powyższej tabelki, procesory Intel Alder Lake mają budowę hrybrydową. Oznacza to, że są wyposażone w dwa rodzaje rdzeni — Performance (Golden Cove), czyli wydajne oraz Efficient (Gracemont), czyli słabsze, ale za to energooszczędne. Taka konstrukcja ma się przełożyć na mniejsze zużycie energii, ale też lepszą wydajność w zadaniach wielowątkowych. Poza tym procesory wykorzystują nową podstawkę LGA1700. Dają też dostęp do 16 linii PCIe 5.0 i czterech PCIe 4.0, a w przypadku korzystania z płyty głównej Z690 jeszcze dodatkowych 12 linii PCIe 4.0.

Intel przekonuje, że nowe procesory są średnio 19 procent wydajniejsze od układów 11. generacji, czyli Rocket Lake. Niebiescy twierdzą też, że flagowy Core i9-12900K jest nawet od 8 do 30 procent wydajniejszy w grach od Ryzena 9 5950X. Dużym usprawnieniem ma być Thread Director, czyli technika odpowiedzialna za przydzielanie rdzeni i wątków do konkretnych zadań. Dzięki temu i9-12900K ma oferować nawet o 84% więcej klatek na sekundę w trakcie grania i streamowania za pomocą OBS w porównaniu do Core i9-11900K. Warto wspomnieć też o przeprojektowanej budowie CPU. Alder Lake mają grubszy iHS, ale za to cieńszą warstwę STIM, czyli wlutowanego materiału termoprzewodzącego. Ma to przełożyć się na lepsze temperatury pracy.

Potwierdziły się też wcześniejsze ceny, które zaczynają się od 264 dolarów za model Core i5-12600KF i dochodzą do 589 dolarów za Core i9-12900K. Oznacza to, że Alder Lake są trochę droższe w dniu premiery od Rocket Lake. W sklepach procesory pojawią się 4 listopada. Wtedy też schodzi embargo na recenzje, więc poznamy dokładną wydajność układów 12. generacji.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel