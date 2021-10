Karty Intel Arc Alchemist będą tyle kosztować? Nie wróżę im sukcesu

Konkurs Intela, w którym do wygrania są nadchodzące karty graficzne Intel Arch Alchemist, prawdopodobnie zdradził ceny nowych GPU. Jeśli są one prawdziwe, to nie wróżę Niebieskim wielkiego sukcesu.

Firma Intel zorganizowała ciekawy konkurs o nazwie "Xe HPG Scavenger Hunt". Jego reguły są w tym momencie mało istotne. Najważniejsze są nagrody, wśród których znajdują się dopiero nadchodzące karty graficznej Intel Arc Alchemist. Co ciekawe, Intel podał pieniężną wartość każdej nagrody, na podstawie czego możemy wywnioskować, ile będą kosztować nowe GPU. Jeśli kwoty się potwierdzą, to niestety nie wróżę Niebieskim wielkiego sukcesu.

Karty Intel Arc Alchemist będą drogie?

Główną nagrodą w konkursie jest karta graficzne Intel Arc Alchemist Premium, 6 miesięcy subskrypcji Xbox Game Pass na PC oraz gadżety. Sam Intel oszacował wartość takiego pakietu na kwotę 900 dolarów. Biorąc pod uwagę, że za Xbox Game Pass trzeba zapłacić 9,99 dolarów za miesiąc, a gadżety to pewnie równowartość maksymalnie kilkudziesięciu dolarów, to zostaje około 800 dolarów na samą grafikę.

Druga nagroda to z kolei karta graficzna Intel Arc Alchemist Performance, 3 miesiące Xbox Game Pass oraz gadżety. Tutaj Intel podaje wartość 700 dolarów. Kierując się podobnymi wytycznymi, dawałoby to kwotę około 630 dolarów za GPU. Warto jednak zauważyć, że w pierwszym przypadku mowa o modelu Premium, a w drugim Performance, czyli słabszym.

Oczywiście nadal nie wiemy, jak prezentuje się ewentualna wydajność nowych kart. Jeśli uwierzymy dotychczasowym plotkom, to najmocniejszy model (zapewne Premium) powinien oferować możliwości na poziomie GeForce RTX 3070. Jeśli jego cena to rzeczywiście 800 dolarów, to komuś chyba pomyliły się tabelki. Z drugiej strony Intel od początku może zakładać problemy z dostępnością i szacować zawyżone, rynkowe ceny, a nie MSRP. Wtedy kwota 800 dolarów wydaje się do przełknięcia.

