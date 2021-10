Oto prawdopodobnie najszybsze na świecie pamięci RAM DDR5

Firma G.Skill zaprezentowała nowe pamięci DDR5, które są w tym momencie podobno najszybszymi modułami na świecie. Przy taktowaniu 6600 MHz jest to całkiem możliwe.

G.Skill Trident Z5 to nowe pamięci DDR5. Tych w ostatnim czasie jest prawdziwy wysyp, ale to w żaden sposób nie zaskakuje. Jeśli plotki są prawdziwe, to już w listopadzie do sklepów trafią nowe procesory Intel Alder Lake oraz płyty główne z chipsetami Z690, które będą tego typu pamięci obsługiwać. W przypadku modułów G.Skill sprawa jest o tyle ciekawsza, że to podobno najszybsze w tym momencie pamięci na rynku.

Najszybsze pamięci RAM na rynku?

G.Skill Trident Z5 dostępne będą w zestawie 32 GB (2 × 16 GB) z taktowaniem na poziomie aż 6600 MHz. W takiej konfiguracji nieco przerażać mogą opóźnienia, które wynoszą CL36-36-36-76. Trzeba jednak pamiętać, że oznaczają one liczbę cykli, więc przy wysokim taktowaniu wcale nie są tak złe, jak mogłoby się wydawać. Poza tym większość pamięci DDR5 z podobnymi zegarami będzie osiągać opóźnienia na poziomie CL40. Do budowy pamięci producent wykorzystał nowe moduły Samsung DDR5 ICs.

Moduł zamknięte się w prostych i eleganckich radiatorach, wykonanych z aluminium. Nie brakuje też minimalistycznego paska z diodami RGB LED. Szkoda, że na razie nie znamy ceny. Firma G.Skill zapowiedziała, że pierwsze modele, z niższymi taktowaniami, pojawią się na sklepowych półkach w listopadzie. Szybsze wersje trafią do sprzedaży przed końcem 2021 roku.

Zobacz: Płyta główna Z690 na pierwszych zdjęciach - LGA1700, DDR5 i PCIe 5.0

Zobacz: Intel Alder Lake — tak wyglądają pudełka z nowymi procesorami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: G.Skill

Źródło tekstu: wccftech