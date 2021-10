Płyta główna Z690 na pierwszych zdjęciach - LGA1700, DDR5 i PCIe 5.0

Na Twitterz pojawiło się pierwsze zdjęcie płyty głównej Aorus Z690 Master. Dzięki temu możemy spojrzeć, jak prezentują się nowy socket LGA1700 oraz sloty PCIe 5.0 i DDR5.

Użytkownik Twittera o pseudonimie @hw_reveal opublikował pierwsze zdjęcie płyty głównej Aorus Z690 Master. W sumie Gigabyte zamierza pod tą marką wydać aż 16 różnych modeli płyt głównych z chipsetami z serii 600, z czego Z690 Master będzie jedną z lepszych w ofercie (wyższa będzie tylko seria Xtreme). To oznacza, że fotografia daje nam wgląd w to, co Aorus szykuje dla najbardziej wymagających użytkowników.

Płyta główna Aorus Z690 Master na zdjęciu

Płyta ma rozmiar ATX i wyposażona jest w dwa 8-pinowe złącza EPS. Na zdjęciu widzimy nowych socket Intel LGA1700 pod procesory Alder Lake-S oraz kolejną generację, czyli Raptor Lake-S. Płyta ma cztery sloty na pamięci DDR5 oraz wzmocniony port PCIe 5.0. Oprócz tego model ten ma dwa kolejne sloty PCIe x16, ale nie wiemy, czy są one 5. czy 4. generacji. Na zdjęciu nie widać też sekcji zasilania, ponieważ ta jest ukryta pod chłodzeniem.

Procesory Alder Lake, jeśli plotki się potwierdzą, zadebiutują na początku listopada. Razem z nimi do sprzedaży powinny trafić płyty główne z chipsetami Z690 oraz pamięci RAM DDR5, które zostały zapowiedziane przez praktycznie wszystkich producentów. Nie znamy jeszcze cen CPU, ale te prawdopodobnie będą minimalnie wyższe w porównaniu do 11. generacji układów Intela.

