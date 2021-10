Intel Alder Lake - tak wyglądają pudełka z nowymi procesorami

Procesory Intel Alder Lake mają przed nami coraz mniej tajemnic. Tym razem dowiedzieliśmy się, jak wyglądają pudełka, w które będą pakowane CPU.

Serwis VideoCardz dotarł do zdjęć, na których widać nowe pudełka, w które będą pakowane procesory Intel Alder Lake. Uwagę zwraca między innymi mały wafel krzemowy, który pełni rolę ozdobną. Oczywiście nie jest to prawdziwy wafel, ale nie zmienia to faktu, że dobrze komponuje się on z designem samego opakowania. Szkoda, że takie pudełka są zarezerwowane tylko dla najmocniejszych układów z odblokowanym mnożnikiem.

Pozostałe procesory 12. generacji, czyli te z zablokowanym mnożnikiem, będą sprzedawane w standardowych, niczym niewyróżniających się opakowaniach w odcieniach niebieskiego. Na zdjęciach, póki co, nie widać modeli z serii Core i3. Według plotek te mają zadebiutować później niż pozostałe układy, ale nie zostało to w żaden sposób potwierdzone.

Oficjalna prezentacja procesorów Intel Alder Lake najpewniej odbędzie się 28 października. Tego samego dnia sklepy na całym świecie będą mogły przyjmować przedpremierowe zamówienia na układy. Jednak wysyłki rozpoczną się dopiero 4 listopada, który jest dniem oficjalnej premiery 12. generacji procesorów Intela.

